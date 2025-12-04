Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, σε συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, πραγματοποίησαν την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου την τρίτη στάση του Betsson Trophy Tour, στη Σύρο, το νησί των Κυκλάδων που υποδέχθηκε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό το τρόπαιο και όλες τις δράσεις που φιλοξενήθηκαν στην κεντρική πλατεία του νησιού.

Η Πλατεία μετατράπηκε σε έναν ζωντανό χώρο ψυχαγωγίας και ποδοσφαιρικής ενέργειας, όπου οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με το εμβληματικό τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, να συμμετέχουν σε ποδοσφαιρικά παιχνίδια και να απολαύσουν μοναδικές εκπλήξεις και δώρα.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της ολόκληρη η ομάδα της Ελλάς Σύρου, η οποία φωτογραφήθηκε με τον κόσμο, συμμετείχε ενεργά στις δράσεις και μοιράστηκε τον ενθουσιασμό μιας ξεχωριστής στιγμής για το νησί.

Ο Πρόεδρος της ομάδας, κ. Γιώργος Λεονταρίτης, δήλωσε:

«Για τη Σύρο, το να φιλοξενεί το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson αποτελεί μια ιστορική και σημαντική στιγμή. Το νησί των Κυκλάδων στηρίζει το ποδόσφαιρο και είμαστε περήφανοι που αυτή η όμορφη ποδοσφαιρική εμπειρία μοιράστηκε με την τοπική κοινωνία και τους φιλους της ομάδας.»

Η ημέρα ολοκληρώθηκε στο γήπεδο, όπου οι φίλαθλοι παρακολούθησαν τη συναρπαστική αναμέτρηση Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο μια ποδοσφαιρική γιορτή που θα μείνει αξέχαστη.

Το ταξίδι συνεχίζεται – μείνετε συντονισμένοι για τον επόμενο σταθμό του Betsson Trophy Tour!