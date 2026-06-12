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Στα νερά του Αιγαίου, η σημαία του σκάφους δεν προηγείται της ανθρώπινης ζωής. Προηγείται η διάσωση. Αυτό υπενθύμισε ακόμη ένα περιστατικό, αυτή τη φορά με τουρκική θαλαμηγό που προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή Πρασονήσια, μεταξύ Οινουσσών και Χίου, κινητοποιώντας άμεσα το Λιμενικό Σώμα.

Πιό συγκεκριμένα τουρκική θαλαμηγός, με πέντε άτομα επιβαίνοντες, προσάραξε στα Πρασονήσια, προκαλώντας εισροή υδάτων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

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Στην περιοχή έσπευσαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος για παροχή συνδρομής και εκτίμηση της κατάστασης. Μία ακόμη επιχείρηση από εκείνες που δεν γίνονται πάντα πρωτοσέλιδο για τη δυσκολία τους, αλλά αποτυπώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο τι σημαίνει επιχειρησιακή ετοιμότητα στο Αιγαίο.

Και εδώ βρίσκεται η ουσία: το Λιμενικό δεν ρωτά πρώτα τι σημαία έχει το σκάφος. Δεν ζυγίζει εθνικότητες όταν υπάρχει κίνδυνος στη θάλασσα. Τρέχει. Βοηθά. Διασώζει. Από θαλαμηγούς και ιστιοφόρα μέχρι τουριστικά πλοία, σκάφη αναψυχής, αλιευτικά, λέμβους με μετανάστες και επείγουσες διακομιδές ασθενών, οι άνθρωποί του είναι σταθερά εκεί όπου η θάλασσα μετατρέπει μια απλή διαδρομή σε περιστατικό ανάγκης.

Οι τελευταίες ημέρες το αποδεικνύουν σχεδόν καθημερινά.

Στη Λευκάδα, επιβατηγό-τουριστικό πλοίο προσάραξε στην παραλία «Μύλος», έπειτα από εισροή υδάτων κατά τη διαδικασία απόπλου. Είχε προηγουμένως αποβιβάσει με ασφάλεια τους επιβάτες του, ενώ στην περιοχή έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού για συνδρομή.

Στη Σύμη, επιβατικό-τουριστικό σκάφος με 22 επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος, το οποίο είχε αποπλεύσει για Ρόδο, παρουσίασε βλάβη στην αριστερή κύρια μηχανή και έπλεε με μειωμένη ταχύτητα. Δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού κινητοποιήθηκαν άμεσα: οι επιβάτες μετεπιβιβάστηκαν σε ένα από αυτά και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σύμης, ενώ το δεύτερο συνόδευσε το σκάφος μέχρι τον ασφαλή κατάπλου.

Στην Αίγινα, επαγγελματικό-τουριστικό ιστιοφόρο με έξι Τσέχους επιβαίνοντες βρέθηκε σε δυσχερή θέση λόγω μηχανικής βλάβης ανατολικά του όρμου της Αγίας Μαρίνας. Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού έσπευσε στην περιοχή και το ιστιοφόρο κατέπλευσε τελικά με ασφάλεια, συνοδεία του πλωτού.

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Στη Σκιάθο, σκάφος αναψυχής με 86χρονο επιβαίνοντα παρουσίασε μηχανική βλάβη στη θαλάσσια περιοχή «Μέγας Γιαλός». Και εκεί, περιπολικό του Λιμενικού και αλιευτικό σκάφος έσπευσαν για παροχή συνδρομής, με το σκάφος να οδηγείται με ασφάλεια στο λιμάνι.

Στην Κέρκυρα, ιστιοφόρο σημαίας Δανίας με δύο Δανούς επιβαίνοντες προσάραξε σε αβαθή στον όρμο Γαρίτσας. Το Λιμενικό κινητοποιήθηκε με περιπολικό σκάφος, ρυμουλκό και περιπολικό όχημα από ξηράς. Άλλη μία επιχείρηση όπου η ταχύτητα ανταπόκρισης ήταν κρίσιμη για να μη μετατραπεί ένα περιστατικό σε τραγωδία.

Στη Νάξο, επιβατηγό-τουριστικό ιστιοφόρο με έξι Τσέχους επιβαίνοντες και δύο μέλη πληρώματος βρέθηκε σε δυσχερή θέση λόγω μηχανικής βλάβης στο αγκυροβόλιο. Περιπολικό του Λιμενικού και αλιευτικό σκάφος έσπευσαν στην περιοχή, με το σκάφος να καταπλέει ασφαλώς στο λιμάνι της Νάξου.

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Αυτές οι περιπτώσεις δεν είναι απλώς «συμβάντα» σε δελτία Τύπου. Είναι η καθημερινότητα ενός Σώματος που επιχειρεί σε ένα από τα πιο απαιτητικά θαλάσσια πεδία της Μεσογείου. Με τουριστική κίνηση, επαγγελματικά δρομολόγια, ιδιωτικά σκάφη, μεταναστευτικές ροές, ακραίες καιρικές συνθήκες, βλάβες, προσαράξεις, διακομιδές ασθενών και έκτακτες ανάγκες.

Στο σημερινό περιστατικό με την τουρκική θαλαμηγό, το μήνυμα είναι διπλό. Από τη μία, η αυτονόητη επιχειρησιακή υποχρέωση: όταν ένα σκάφος κινδυνεύει, οι αρχές κινητοποιούνται. Από την άλλη, η πιο βαθιά ανθρώπινη διάσταση: στη θάλασσα, πριν από τις πολιτικές εντάσεις, τις σημαίες και τις γραμμές στους χάρτες, υπάρχει η ζωή.

Και για ακόμη μία φορά, το Λιμενικό έτρεξε να βοηθήσει.

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