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Οι δύο γυναίκες είχαν απομακρυνθεί με ενοικιαζόμενο σκάφος, αφήνοντας τρία ανήλικα παιδιά μόνα τους στο σκάφος χωρίς επίβλεψη.

Εργαζόμενος σε επιχείρηση θαλάσσιων σπορ αντιλήφθηκε το ακυβέρνητο σκάφος και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές για την παροχή βοήθειας.

Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από διασώστες του ΕΚΑΒ και γιατρό, η γυναίκα δεν επανήλθε και το Λιμεναρχείο Χερσονήσου διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η έλλειψη χρήσης σωστικών μέσων και ο πανικός οδήγησαν στη μοιραία κατάληξη της επιχείρησης διάσωσης.

Οι αρχές τονίζουν την ανάγκη για αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την ενοικίαση ταχύπλοων σκαφών από ιδιώτες χωρίς πιστοποίηση.

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Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα Μάλια, όταν μια 42χρονη τουρίστρια από την Ολλανδία έχασε τη ζωή της στην προσπάθειά της να σώσει τη 43χρονη φίλη της, η οποία κινδύνευε μέσα στη θάλασσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα μάτια των τριών ανήλικων παιδιών τους, ηλικίας 3, 8 και 15 ετών, τα οποία είχαν μείνει μόνα τους πάνω στο ενοικιαζόμενο ταχύπλοο σκάφος.

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Τα παιδιά ζητούσαν βοήθεια από το ακυβέρνητο σκάφος

Καθοριστική για την έκβαση της επιχείρησης αποδείχθηκε η παρατηρητικότητα εργαζομένου σε επιχείρηση θαλάσσιων σπορ, ο οποίος αντιλήφθηκε το ακυβέρνητο σκάφος να έχει απομακρυνθεί από την ακτή, με τα τρία παιδιά να κάνουν απεγνωσμένα σήματα για βοήθεια.

Το σημείο βρισκόταν σε μεγάλη απόσταση από την παραλία και εκτός του οπτικού πεδίου των ναυαγοσωστών, γεγονός που καθιστούσε αδύνατο τον άμεσο εντοπισμό του από την ακτή.

Πώς εκτυλίχθηκε η τραγωδία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο γυναίκες είχαν ενοικιάσει μικρό σκάφος από τη Χερσόνησο και είχαν απομακρυνθεί περίπου 1,5 έως 2 ναυτικά μίλια από την ακτή.

Κάποια στιγμή η 43χρονη μπήκε στη θάλασσα για να κολυμπήσει μαζί με τα παιδιά, τα οποία φορούσαν σωσίβια. Όταν εκείνα επέστρεψαν στο σκάφος, η γυναίκα άρχισε να εξαντλείται και να παρασύρεται από τα θαλάσσια ρεύματα, καλώντας σε βοήθεια.

Η 42χρονη βούτηξε για να τη βοηθήσει, χωρίς όμως να χρησιμοποιήσει κάποιο σωστικό μέσο. Στην προσπάθειά της εξαντλήθηκε, κατάπιε νερό και έχασε τις αισθήσεις της. Η φίλη της κατάφερε να τη διατηρήσει στην επιφάνεια μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Η επιχείρηση διάσωσης

Αμέσως κινητοποιήθηκαν χειριστές jet ski, ενώ μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 ενημερώθηκε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Την κλήση πραγματοποίησε ο 15χρονος γιος της 42χρονης, ο οποίος, μέσα στον πανικό του, φέρεται να έδωσε αρχικά λανθασμένο στίγμα.

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Το Λιμεναρχείο Χερσονήσου κινητοποιήθηκε άμεσα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν διασώστες, ναυαγοσώστες και χειριστές θαλάσσιων μέσων.

Η 42χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου διασώστες του ΕΚΑΒ και λουόμενος γιατρός κατέβαλαν επί περίπου 20 λεπτά υπεράνθρωπες προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), χρησιμοποιώντας και απινιδωτή. Παρά τις προσπάθειες, η γυναίκα δεν επανήλθε.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο θάνατός της οφείλεται σε πνιγμό, ενώ τα ακριβή αίτια διερευνώνται από το Λιμεναρχείο Χερσονήσου.

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Οι διασώστες: «Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί»

Ο διευθυντής και εκπαιδευτής της Ναυαγοσωστικής Σχολής «Ωκεανίς», Μανόλης Κοξαράκης, περιέγραψε ότι το περιστατικό έγινε αντιληπτό όταν εργαζόμενος επιχείρησης θαλάσσιων σπορ εντόπισε τα τρία παιδιά μόνα τους στο σκάφος και ειδοποίησε αμέσως την ακτή μέσω ασυρμάτου.

Όπως ανέφερε, δύο jet ski έσπευσαν στο σημείο, ενώ κινητοποιήθηκαν και οι ναυαγοσώστες της παραλίας. Η ανάσυρση της γυναίκας ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το jet ski που χρησιμοποιήθηκε δεν διέθετε ειδικό φορείο μεταφοράς.

Ο κ. Κοξαράκης υπογράμμισε ότι, αν το περιστατικό δεν είχε εντοπιστεί έγκαιρα, το ακυβέρνητο σκάφος με τα τρία παιδιά θα μπορούσε να παρασυρθεί ακόμη πιο μακριά, με ανυπολόγιστες συνέπειες.

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Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι απαιτείται αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, ώστε η ενοικίαση μικρών ταχύπλοων σκαφών να προϋποθέτει βασική άδεια ή πιστοποίηση χειριστή.

«Ο πανικός κόστισε μία ζωή»

Ανάλογη ήταν και η εκτίμηση του εκπαιδευτή ναυαγοσωστών της Ακταίας Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας Κρήτης, Δημήτρη Κλάδου.

Όπως εξήγησε, η 42χρονη επιχείρησε να βοηθήσει τη φίλη της χωρίς να χρησιμοποιήσει κάποιο από τα σωστικά μέσα που υπήρχαν στο σκάφος.

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«Το σκάφος διέθετε σωσίβια και θα μπορούσε να της πετάξει ένα, ώστε να παραμείνει στην επιφάνεια μέχρι να φτάσει βοήθεια. Ο πανικός ήταν αυτός που, κατά την εκτίμησή μας, στοίχισε τη ζωή της», ανέφερε.

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Ο ίδιος επισήμανε ότι έγιναν δύο κρίσιμα λάθη: η παραμονή των τριών ανήλικων παιδιών χωρίς ενήλικη επίβλεψη πάνω στο σκάφος και η προσπάθεια διάσωσης χωρίς τη χρήση σωστικού εξοπλισμού.

«Όταν επιχειρούμε να σώσουμε έναν άνθρωπο στη θάλασσα, προτεραιότητα πρέπει να είναι πάντα η δική μας ασφάλεια. Αυτό είναι ο βασικός κανόνας που ακολουθούν οι επαγγελματίες ναυαγοσώστες», κατέληξε.

Με πληροφορίες από neakriti

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