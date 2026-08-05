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Οι δύο γυναίκες επέβαιναν σε νοικιασμένο ταχύπλοο σκάφος μαζί με τρία ανήλικα παιδιά, τα οποία έγιναν μάρτυρες του τραγικού συμβάντος.

Η γυναίκα που παρουσίασε αρχικά το πρόβλημα υγείας διασώθηκε, ενώ η φίρια της κατέληξε παρά τις προσπάθειες παροχής βοήθειας από παρευρισκόμενους.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο δεν κατόρθωσε να επαναφέρει την άτυχη τουρίστρια, η οποία είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις της.

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Συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από την τραγωδία στα Μάλια της Κρήτης, όπου μια 40χρονη Ολλανδή τουρίστρια έχασε τη ζωή της μπροστα στα μάτιατων 3 ανήλικων παιδιών της.

Η τραγική ειρωνία είναι ότι η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της πτοσπαθώντας να σώσει τη φίλη της που αισθάνθηκε αδιαθεσία μέσα στη θάλασσα.

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Όπως αναφέρει το neaKriti.gr, η τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων, όταν οι δύο γυναίκες, ηλικίας περίπου 40 ετών, είχαν νοικιάσει από τη Χερσόνησο ένα μικρό ταχύπλοο φουσκωτό σκάφος για μια βόλτα αναψυχής.

Το συγκεκριμένα σκάφος μπορεί να ενοικιαστεί και να κυβερνηθεί χωρίς δίπλωμα, όπως πολλά αντίστοιχα που χρησιμοποιούν καθημερινά τουρίστες στις παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης.

Μαζί τους στο ταχύπλοο βρίσκονταν και τα τρία ανήλικα παιδιά, δύο ηλικίας κάτω των 5 ετών και 15 ετών.

Πως συνέβη η τραγωδία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti.gr, η μία από τις δύο γυναίκες είχε πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσει αλλά κάποια στιγμή αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και άρχισε να δυσκολεύεται μέσα στο νερό.

Η φίλη της, αντιλαμβανόμενη ότι κινδύνευε, επιχείρησε να τη σώσει. Αντί να της ρίξει κάποιο σωσίβιο ή άλλο μέσο επίπλευσης, έπεσε η ίδια στη θάλασσα και προσπάθησε να την προσεγγίσει.

Η εξέλιξη ήταν απρόβλεπτη και τραγική. Η γυναίκα που είχε αρχικά αισθανθεί αδιαθεσία κατάφερε τελικά να σωθεί, όμως η φίλη της, η οποία είχε πέσει στο νερό για να τη βοηθήσει, έχασε τη ζωή της από την υπερπροσπάθεια να την σώσει.

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Όλα συνέβησαν μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά που παρέμεναν πάνω στο νοικιασμένο ταχύπλοο και παρακολουθούσαν έντρομα τις δύο γυναίκες να παλεύουν μέσα στη θάλασσα.

Τα παιδιά άρχισαν να φωνάζουν για βοήθεια, με τις κραυγές τους να κινητοποιούν ανθρώπους που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν jet ski από γειτονικές επιχειρήσεις θαλάσσιων δραστηριοτήτων, προκειμένου να βοηθήσουν.

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Η άτυχη τουρίστρια ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στην ακτή. Παρά την κινητοποίηση και την άφιξη ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, είχε ήδη καταλήξει και δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Μέσα σε λίγα λεπτά, μια συνηθισμένη καλοκαιρινή βόλτα με νοικιασμένο σκάφος μετατράπηκε σε ανείπωτη τραγωδία για τη διασωθείσα φίλη της γυναίκας και τα τρία παιδιά που είδαν το περιστατικό να εκτυλίσσεται μπροστά τους.

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