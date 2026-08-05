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Τραγική κατάληξη είχε η βόλτα με φουσκωτό σκάφος σε παραλία των Μαλίων στην Κρήτη το μεσημέρι της Τετάρτης 5 Αυγούστου, όταν μια 40χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της στη θάλασσα, μπροστά στα μάτια τριών ανήλικων παιδιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο γυναίκες από την Ολλανδία είχαν νοικιάσει φουσκωτό σκάφος και είχαν επιβιβαστεί μαζί με τα τρία παιδιά. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, η μία από τις δύο τουρίστριες βρέθηκε ξαφνικά μέσα στο νερό.

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Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές, καθώς στο σκάφος βρίσκονταν δύο παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών, καθώς και ένα ακόμη παιδί στην εφηβική ηλικία. Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες άρχισαν να καλούν σε βοήθεια, με σκάφη jet ski από γειτονικές επιχειρήσεις θαλάσσιων δραστηριοτήτων να σπεύδουν άμεσα στο σημείο για να βοηθήσουν στην προσπάθεια διάσωσης.

Η δεύτερη γυναίκα κατάφερε τελικά να ανασύρει τη φίλη της από τη θάλασσα, όμως η 40χρονη δεν είχε τις αισθήσεις της. Λίγο αργότερα έφτασε στην παραλία ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο παρά τις προσπάθειες η άτυχη τουρίστρια είχε ήδη καταλήξει.

Λιμενικές πηγές αναφέρουν στο cretalive.gr ότι για τη μίσθωση μικρών σκαφών έως 30 ίππους δεν απαιτείται άδεια οδήγησης ή δίπλωμα, με αποτέλεσμα αρκετοί τουρίστες να επιλέγουν τέτοιου είδους βάρκες για σύντομες θαλάσσιες βόλτες.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η 40χρονη έπεσε στη θάλασσα και έχασε τη ζωή της.