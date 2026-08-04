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Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι εμπλεκόμενοι να άναψαν παράνομη φωτιά για να ψήσουν το προστατευόμενο ζώο κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί η ακρίβεια των καταγγελιών και να αποδοθούν τυχόν ποινικές ευθύνες για τις παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

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Στο επίκεντρο δικαστικής έρευνας βρίσκεται μια ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία που αφορά τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, μετά τις πληροφορίες ότι ένας κρητικός αίγαγρος, γνωστός ως κρι-κρι, φέρεται να θανατώθηκε, να ψήθηκε και να καταναλώθηκε από άτομα που εργάζονταν στην περιοχή.

Η υπόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Χανίων, ενώ η Διεύθυνση Δασών Χανίων έχει ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα όσα καταγγέλλονται ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης των Χανίων, το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης που πραγματοποιούνταν στο εσωτερικό του φαραγγιού της Σαμαριάς.

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Οι αρμόδιες δασικές υπηρεσίες εξετάζουν το ενδεχόμενο εργαζόμενοι των συνεργείων να προχώρησαν στη θανάτωση του άγριου ζώου και στη συνέχεια να άναψαν φωτιά για να το ψήσουν. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες, πρόκειται για δύο σοβαρές παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η χρήση φωτιάς μέσα στον Εθνικό Δρυμό αποτελεί ιδιαίτερα επικίνδυνη ενέργεια, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, καθώς αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς σε μία από τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας.

Παράλληλα, η θανάτωση κρητικού αίγαγρου απαγορεύεται αυστηρά, καθώς το συγκεκριμένο είδος προστατεύεται τόσο από την ελληνική όσο και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Οι αρχές συνεχίζουν τη συλλογή καταθέσεων και την εξέταση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση της καταγγελίας. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και τα αποτελέσματα της Διεύθυνσης Δασών Χανίων αναμένεται να καθορίσουν αν θα προκύψουν ποινικές ευθύνες.

Ο κρητικός αίγαγρος – Το σύμβολο της άγριας Κρήτης

Ο κρητικός αίγαγρος, γνωστός ευρέως ως κρι-κρι, αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και εμβληματικά είδη της ελληνικής άγριας πανίδας. Ο κύριος πληθυσμός του εντοπίζεται στα Λευκά Όρη και στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, ενώ μικρότερες ομάδες υπάρχουν στα νησιά Θεοδωρού, Ντία και Άγιοι Πάντες, όπου μεταφέρθηκε στο πλαίσιο δράσεων προστασίας του είδους.

Πρόκειται για ζώο που χαρακτηρίζεται απειλούμενο και τελεί υπό αυστηρή προστασία βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, της Σύμβασης της Βέρνης και της ευρωπαϊκής οδηγίας για τους οικοτόπους. Οι βασικές απειλές για την επιβίωσή του είναι η λαθροθηρία, η ανθρώπινη παρουσία και όχληση, καθώς και η διασταύρωσή του με οικόσιτες κατσίκες, γεγονός που μπορεί να αλλοιώσει τον πληθυσμό του.

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Πέρα από τη βιολογική του σημασία, ο κρητικός αίγαγρος αποτελεί και έναν σημαντικό δείκτη της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος της Κρήτης, καθώς η παρουσία του συνδέεται με τη διατήρηση της ισορροπίας στα ορεινά οικοσυστήματα του νησιού.

Παρότι σήμερα η ονομασία «κρι-κρι» είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα, στην Κρήτη το ζώο παραδοσιακά αποκαλούνταν «αγρίμι», ενώ το θηλυκό ονομαζόταν «σανάδα». Η ονομασία «κρι-κρι» έγινε γνωστή το 1950, όταν ο ορειβάτης Ευτύχης Πρωτοπαπαδάκης αιχμαλώτισε έναν νεαρό κρητικό αίγαγρο στα Λευκά Όρη.

Οι κάτοικοι του Επανοχωρίου Χανίων αποφάσισαν να προσφέρουν το ζώο ως δώρο στον τότε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Harry Truman, θέλοντας να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους για το Δόγμα Τρούμαν και το Σχέδιο Μάρσαλ. Ο Ευτύχης Πρωτοπαπαδάκης ταξίδεψε ο ίδιος στις ΗΠΑ προκειμένου να παραδώσει το ζώο. Ωστόσο, επειδή δεν ήταν δυνατό να φιλοξενηθεί στον Λευκό Οίκο, μεταφέρθηκε τελικά στον ζωολογικό κήπο της Ουάσιγκτον, όπου έγινε γνωστό στο αμερικανικό κοινό με την ονομασία «Kri-Kri».

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Για την ακριβή προέλευση του ονόματος υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές. Μία από αυτές συνδέει την ονομασία με τη φράση «Cretan Creature» («Κρητικό πλάσμα»), ενώ μια άλλη υποστηρίζει ότι προήλθε από τον τρόπο με τον οποίο το αποκαλούσε ο συνοδός του. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία για το ποιος χρησιμοποίησε πρώτος αυτή την ονομασία.

Με την πάροδο των χρόνων, το όνομα «κρι-κρι» επικράτησε διεθνώς και επέστρεψε στην Ελλάδα, αποτελώντας πλέον συνώνυμο του εμβληματικού αγριμιού της Κρήτης.

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