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Μία 25χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 8 Ιουλίου στη Χαλκιδική.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 16:15, στην επαρχιακή οδό Μουδανιών – Πορταριάς, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε η νεαρή συγκρούστηκε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε μία 50χρονη γυναίκα.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η 25χρονη μοτοσικλετίστρια να τραυματιστεί θανάσιμα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο αποτελούν αντικείμενο έρευνας της Τροχαίας Μουδανίων.