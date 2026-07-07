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Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Ρόδο, όπου ο 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής Ντέιβιντ Γέραμπεκ έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, ενώ βρισκόταν στο νησί για διακοπές.

Ο νεαρός αθλητής της ΣΚ Αρτίς Μπρνο είχε ταξιδέψει στη Ρόδο μαζί με τη σύντροφό του, Πάβλα Έλλα Παβλίτσκοβα, η οποία είναι φοιτήτρια σχεδίου μόδας και υποψήφια για τον τίτλο «Μις Τσεχία 2026».

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Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί, όταν ο 19χρονος είχε βγει για τρέξιμο σε δρόμο του παραθαλάσσιου χωριού Αφάντου. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, παρασύρθηκε από φορτηγάκι. Παρά την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο νεαρός ποδοσφαιριστής δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο 61χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος συνεχίζεται.

Η ομάδα του, ΣΚ Αρτίς Μπρνο, εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη με ανακοίνωση που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram.

«Ο παίκτης των νέων μας και της Β’ ομάδας, Ντέιβιντ Γέραμπεκ, είχε τραγικό τέλος κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο εξωτερικό. Ο Ντέιβιντ δεν ήταν μόνο ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, αλλά πάνω απ’ όλα ένας σπουδαίος άνθρωπος, τον οποίο θα θυμόμαστε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά η ομάδα.

Συγκινητικά είναι και τα μηνύματα της συντρόφου του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Πάβλα Έλλα Παβλίτσκοβα τον αποχαιρέτησε δημοσιεύοντας κοινές τους φωτογραφίες και γράφοντας ένα σπαρακτικό μήνυμα: «Αγάπη μου. Για πάντα! Θα σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά για πάντα. Θα ζήσω για σένα. Ήσουν τα πάντα για μένα και πάντα θα είσαι. Δεν έχω λόγια… Ήμασταν τόσο χαρούμενοι».