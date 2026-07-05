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Σε βρεφική ηλικία υπέστη σοβαρά εγκαύματα από βραστό νερό, τα οποία άφησαν μόνιμα σημάδια στο σώμα του που ο ίδιος αρνήθηκε να αφαιρέσει χειρουργικά.

Ο ποδοσφαιριστής μεγάλωσε στην επικίνδυνη γειτονιά Φουέρτε Απάτσε, όπου το ποδόσφαιρο αποτέλεσε τη μοναδική διέξοδο για να αποφύγει την εγκληματικότητα και τη φτώχεια.

Μέσα από τις ακαδημίες της Μπόκα Τζούνιορς, ο Τέβες εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους επιθετικούς παγκοσμίως, αγωνιζόμενος σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους και την εθνική Αργεντινής.

Η διαδρομή του αποτελεί απόδειξη ότι η επιμονή και το ταλέντο μπορούν να υπερνικήσουν τις πιο αντίξοες προσωπικές και κοινωνικές συνθήκες.

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Η ιστορία του Κάρλος Τέβες δεν είναι απλώς η ιστορία ενός σπουδαίου ποδοσφαιριστή. Είναι η ιστορία ενός παιδιού που γεννήθηκε μέσα στη φτώχεια, γνώρισε την εγκατάλειψη, επέζησε από ένα ατύχημα που λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή και κατάφερε να μετατρέψει κάθε δυσκολία σε δύναμη.

Ο Αργεντινός επιθετικός γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1984 στην περιοχή Σιουδαδέλα, στο Μπουένος Άιρες. Το πραγματικό του επώνυμο ήταν Μαρτίνες, όμως μεγάλωσε με το επώνυμο Τέβες, καθώς ανατράφηκε από τη θεία του, Αντριάνα Μαρτίνες, και τον σύζυγό της, Σεγκούντο Τέβες, τους ανθρώπους που ο ίδιος θεωρεί πραγματικούς του γονείς.

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Ο βιολογικός του πατέρας σκοτώθηκε πριν γεννηθεί και η μητέρα του, αδυνατώντας να τον μεγαλώσει, τον άφησε στην αδελφή της. Χρόνια αργότερα ο Τέβες αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να περάσουν δεκαετίες μέχρι να αποκαταστήσει τη σχέση του με τη βιολογική του μητέρα.

Το ατύχημα που του άφησε ανεξίτηλα σημάδια

Όταν ήταν περίπου δέκα μηνών, συνέβη το γεγονός που σημάδεψε για πάντα τη ζωή και την εμφάνισή του.

Ένα δοχείο με βραστό νερό έπεσε πάνω του, προκαλώντας εγκαύματα τρίτου βαθμού στο πρόσωπο, τον λαιμό και το στήθος. Η κατάστασή του ήταν εξαιρετικά σοβαρή και οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο μικρός Κάρλος παρέμεινε σχεδόν δύο μήνες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, υποβαλλόμενος σε συνεχείς θεραπείες μέχρι να επουλωθούν τα τραύματά του. Οι ουλές που ξεκινούν από το δεξί αυτί και φτάνουν μέχρι το στήθος έγιναν το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμά του.

Η επέμβαση που δεν έκανε ποτέ

Όταν αργότερα έγινε ποδοσφαιριστής της Μπόκα Τζούνιορς, οι άνθρωποι του συλλόγου πρότειναν να υποβληθεί σε πλαστική επέμβαση, ώστε να μειωθούν αισθητά οι ουλές.

Ο ίδιος αρνήθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη.

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Όπως έχει εξηγήσει σε συνεντεύξεις του:

«Όταν κοιτάζομαι στον καθρέφτη, οι ουλές μου θυμίζουν από πού έρχομαι και ποιος είμαι. Είναι μέρος της ζωής μου».

Η ζωή στη διαβόητη Fuerte Apache

Ο Τέβες μεγάλωσε στη συνοικία Ejército de los Andes, γνωστή σε όλο τον κόσμο ως Fuerte Apache, μία από τις πιο επικίνδυνες γειτονιές της Αργεντινής.

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Η περιοχή ήταν συνώνυμη της φτώχειας, της εγκληματικότητας, των ναρκωτικών και των συμμοριών. Οι πυροβολισμοί ήταν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, ενώ πολλά παιδιά δεν κατάφερναν ποτέ να ξεφύγουν από αυτό το περιβάλλον.

Ο ίδιος έχει παραδεχτεί ότι μεγάλωσε περισσότερο στον δρόμο παρά στο σχολείο και ότι σχεδόν όλα όσα έμαθε για τη ζωή προήλθαν από τη γειτονιά του.

Σε μία συγκλονιστική εξομολόγηση είχε πει πως χωρίς το ποδόσφαιρο πιθανότατα θα είχε καταλήξει νεκρός ή στη φυλακή, όπως συνέβη με αρκετούς συνομηλίκους του. Ένας από τους παιδικούς του φίλους σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών, ενώ ένας από τους αδελφούς του πέρασε και από τη φυλακή.

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Το ποδόσφαιρο ήταν η μοναδική διέξοδος

Η μπάλα έγινε από πολύ μικρός το εισιτήριό του για μια διαφορετική ζωή.

Έπαιζε ασταμάτητα στις αλάνες της γειτονιάς μέχρι που εντάχθηκε στις ακαδημίες της Μπόκα Τζούνιορς, όπου ξεχώρισε αμέσως για το πάθος, τη δύναμη και την αγωνιστικότητά του.

Το 2003 έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο και πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε είδωλο των φιλάθλων της Μπόκα, κατακτώντας μεταξύ άλλων το Copa Libertadores και το Διηπειρωτικό Κύπελλο.

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Από τη Νότια Αμερική στην κορυφή της Ευρώπης

Η καριέρα του απογειώθηκε με τη μεταγραφή του στην Κορίνθιανς και ακολούθησαν η Γουέστ Χαμ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Μάντσεστερ Σίτι, η Γιουβέντους και αργότερα η Σανγκάη Σενχούα, πριν επιστρέψει στη μεγάλη του αγάπη, τη Μπόκα Τζούνιορς.

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Με την εθνική Αργεντινής φόρεσε τη φανέλα σε 76 αγώνες, συμμετέχοντας σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα και αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους επιθετικούς της γενιάς του.

Οι ουλές που έγιναν σύμβολο

Παρότι έγινε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, ο Τέβες δεν προσπάθησε ποτέ να κρύψει τα σημάδια του.

Αντίθετα, τα αντιμετώπισε ως υπενθύμιση της διαδρομής του.

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Οι ουλές, η δύσκολη παιδική ηλικία και η ζωή στη Fuerte Apache έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικότητάς του και της εικόνας που έχτισε μέσα στα γήπεδα.

Η ιστορία του αποδεικνύει ότι ακόμη και μέσα από τις πιο δύσκολες συνθήκες, το ταλέντο, η επιμονή και η δύναμη της θέλησης μπορούν να αλλάξουν τη μοίρα ενός ανθρώπου.

Με πληροφορίες από as.com, wikipedia, espndeportes.espn.com και elpais.com