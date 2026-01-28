Τραγωδία σημειώθηκε την Τρίτη (27/1) στη Θεσσαλονίκη, όπου ένα βρέφος 3 μηνών έχασε τη ζωή του.

Οι γονείς του μωρού το μετέφεραν πρωινές ώρες στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Το βρέφος έφτασε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του και παρά το γεγονός ότι το νοσοκομείο δεν εφημέρευε, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση.

Οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να το επαναφέρουν, κάνοντας ανάνηψη για περίπου 50 λεπτά, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.