Βρέθηκε και η σορός της πέμπτης γυναίκας που σκοτώθηκε στην τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Ήταν απανθρακωμένη στο ισόγειο του εργοστασίου, λίγα μέτρα από το σημείο στο οποίο βρέθηκαν οι τρεις από τις άλλες τέσσερις νεκρές.

Τον εντοπισμό ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα.

Υπενθυμίζεται ότι αγνοούνταν 5 γυναίκες εργαζόμενες που δούλευαν κατά τη διάρκεια της νυκτερινής βάρδιας στο εργοστάσιο. Οι πυροσβέστες εντόπισαν χθες αρχικά τρία πτώματα και αργότερα εντοπίστηκε και το τέταρτο.

Σημειώνεται ότι στη νυχτερινή βάρδια εργάζονταν εκείνη την ημέρα συνολικά 13 άτομα.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και πυρκαγιάς στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που κόστισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες.

Στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται ανάφλεξη που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας. Το σενάριο που επικρατεί είναι να έγινε διαρροή αερίου μέσα από τους σωλήνες που οδηγούν στους φούρνους ή να υπήρξε κάποιο άλλο αίτιο το οποίο να προκάλεσε τη φονική έκρηξη.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, διαβεβαίωσε πως «η υπόθεση θα διερευνηθεί μέχρι τέλους, για αυτό και είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί ο χώρος και να μη χαθούν κρίσιμα στοιχεία. Ενδεχομένως σήμερα Τρίτη να έχουμε μια πρώτη εικόνα για το το τι προκάλεσε την πυρκαγιά».