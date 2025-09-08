Τραγικό θάνατο βρήκε στις Γούρνες Τεμένους, στην Κρήτη, ένας 44χρονος όταν κατά τη διάρκεια γεύματος στο σπίτι του πνίγηκε από κομμάτι φαγητού το απόγευμα της Κυριακής (7/9).

Οι οικείοι του ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ, με αποτέλεσμα την άμεση διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ. Παρά τις προσπάθειες διασωστών και γιατρών, ο άνδρας κατέληξε. Η Αστυνομία κλήθηκε στο σημείο για καταγραφή του περιστατικού, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να εξακριβωθούν επισήμως τα αίτια του θανάτου.

Πηγή: Nea Kriti