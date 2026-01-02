X/ Η φωτιά σε γνωστό μπαρ στο Παγκράτι το 2024.

Η νύχτα στην Ελλάδα έχει ρυθμό, κόσμο, φώτα και μια αίσθηση ασφάλειας που θεωρούμε δεδομένη. Όμως, τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο, υπήρξαν περιστατικά σε χώρους διασκέδασης και εστίασης όπου μια σπίθα, μια διαρροή, μια επίθεση ή μια «κακή στιγμή» έφεραν νεκρούς, τραυματίες ή ένα μαζικό «παρά τρίχα». Κάποιες ιστορίες γράφτηκαν με απώλειες. Άλλες τελείωσαν επειδή κάποιος πρόλαβε να ανοίξει μια πόρτα εγκαίρως.

Ενδεικτικές υποθέσεις που σημάδεψαν (ή θα μπορούσαν να είχαν γίνει) τραγωδίες

1) Γκάζι, Πειραιώς: Πυρκαγιά σε υπό κατασκευή νυχτερινό κέντρο — τρεις νεκροί

Το 2003, φωτιά σε χώρο που ετοιμαζόταν να λειτουργήσει ως νυχτερινό κέντρο στην οδό Πειραιώς (Γκάζι) κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Σύμφωνα με τις τότε πληροφορίες, υπήρχαν περίπου 50 άτομα στο κτίριο που πρόλαβαν να βγουν εγκαίρως.

2) Καλαμάτα: Έκρηξη/φωτιά σε ταβέρνα — τρεις νεκρές στην κουζίνα, οι πελάτες σώθηκαν

Το 2019, σε ταβέρνα στην Καλαμάτα, έκρηξη και φωτιά (με τα αίτια να διερευνώνται) οδήγησαν στον θάνατο τριών γυναικών στον χώρο της κουζίνας. Εκείνο που κάνει την υπόθεση ακόμη πιο σοκαριστική είναι ότι την ώρα του συμβάντος βρίσκονταν περίπου 15 πελάτες μέσα, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν όταν έπεσε η εξωτερική πόρτα. Τελικά όμως δεν τραυματίστηκαν.

3) Χαλάνδρι: Έκρηξη από διαφυγή υγραερίου σε εστιατόριο — δύο τραυματίες, εκκένωση

Τον Μάρτιο του 2025, έκρηξη σε εστιατόριο στο Χαλάνδρι αποδόθηκε σε διαφυγή υγραερίου από φιάλη στην κουζίνα. Δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν (με τον έναν, τον σεφ, να αναφέρεται ως σοβαρά τραυματισμένος), ενώ πελάτες και προσωπικό απομακρύνθηκαν εγκαίρως και η φωτιά κατασβέστηκε.

4) Παγκράτι: Η φωτιά στο μπαρ από βεγγαλικό σε τούρτα

Στις, 24 Νοεμβρίου του 2024, σε γνωστό μπαρ στο Παγκράτι ξέσπασε φωτιά στον στολισμό της οροφής από βεγγαλικό που υπήρχε πάνω σε τούρτα. Πιό συγκεκριμένα όταν ένας σερβιτόρος μετέφερε την τούρτα προς μία παρέα. Σε δευτερόλεπτα η φωτιά πήρε διαστάσεις, με τους θαμώνες να αναζητούν τρόπο διαφυγής. ΜΟ κόσμος φώναζε και αναζήτησε τρόπο διαφυγής, με ορισμένους να σπάνε τις τζαμαρίες για να μπορέσουν να βγουν έξω. Ευτυχώς δεν υπήρξε ούτε ένας τραυματισμός, αλλά για το περιστατικό έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος σε βαρος του σερβιτόρου του μπαρ.

Από τούρτα εκδηλώθηκε η φωτιά στο μπαρ στο Παγκράτι. Έξι άτομα μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό για τις πρώτες βοήθειες. pic.twitter.com/jRVlZzmoo9 — Dimitris Perros (@dimperros) November 24, 2024

5) Νέα Σμύρνη: Πυροβολισμοί σε καφετέρια — νεκροί, τραυματίες και μια «σφαίρα που πέρασε ξυστά»

Τον Δεκέμβριο του 2022, επίθεση με πυροβολισμούς σε καφετέρια στη Νέα Σμύρνη είχε ως αποτέλεσμα νεκρό 41χρονο και θανάσιμο τραυματισμό 44χρονου, ενώ τραυματίστηκε και γυναίκα 32 ετών, η οποία περιέγραψε ότι αν δεν στεκόταν όρθια, η σφαίρα θα την έβρισκε στο κεφάλι.

6) Γλυφάδα: Πυροβολισμοί έξω από μπαρ — ένας νεκρός

Το 2017, ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε περιστατικό που συνδέθηκε με «πόλεμο της νύχτας», με αποτέλεσμα έναν νεκρό και έναν ακόμη άνθρωπο που έδινε μάχη να κρατηθεί στη ζωή, σύμφωνα με τις τότε αναφορές.

7) Πάτρα: Φωτιά σε καφέ-μπαρ-εστιατόριο — ολοσχερής καταστροφή, αλλά χωρίς θύματα

Το 2022, πυρκαγιά σε επιχείρηση εστίασης στα Ψηλά Αλώνια προκάλεσε μεγάλες ζημιές — αναφέρθηκαν και εκρήξεις πριν επεκταθεί η φωτιά. Το κρίσιμο στοιχείο: δεν βρισκόταν κανείς μέσα.

8) Ναύπακτος: Τροφική δηλητηρίαση μετά από γεύμα — δύο άτομα στο νοσοκομείο

Το 2025 καταγράφηκε περιστατικό τροφικής δηλητηρίασης στη Ναύπακτο, με δύο πελάτες να μεταφέρονται στο νοσοκομείο μετά από γεύμα σε εστιατόριο.

Τι «δείχνουν» όλες αυτές οι ιστορίες

Χωρίς να είναι ίδιες μεταξύ τους, οι υποθέσεις αυτές φωτίζουν τέσσερα επαναλαμβανόμενα ρίσκα:

Φωτιά/υγραέριο/κουζίνες: εκεί που το «πίσω μέρος» του μαγαζιού είναι μια μικρή βιομηχανία θερμότητας.

Διαφυγή & εκκένωση: η διαφορά ανάμεσα στο «παρά τρίχα» και στο μοιραίο συχνά είναι μια πόρτα, ένας διάδρομος, ένας κανόνας που τηρήθηκε.

Βία σε χώρους νυχτερινής ζωής: από στοχευμένες επιθέσεις μέχρι τυχαίους τραυματισμούς τρίτων.

Υγιεινή τροφίμων: περιστατικά που μπορεί να ξεκινήσουν «ήπια» και να καταλήξουν επικίνδυνα, ειδικά για ευάλωτους ανθρώπους.