Αίσθηση προκαλούν τα όσα είπε στους αστυνομικούς ο 18χρονος από τα Τρίκαλα που σκότωσε την 54χρονη μητέρα του μέσα στο σπίτι τους και μετά τηλεφώνησε στις αρχές, ομολογώντας το ειδεχθές έγκλημα.

Ο νεαρός καθ’ομολογία δράστης στις πρώτες του κουβέντες προς τους αστυνομικούς φέρεται να είπε ότι έβλεπαν μαζί τηλεόραση, όταν ξαφνικά πήγε στο μπάνιο, πήρε μια πετσέτα, την πλησίασε από πίσω και τη στραγγάλισε.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι γονείς είναι χωρισμένοι εδώ και χρόνια και ο 18χρονος έμενε με τον πατέρα του. Η κόρη του ζευγαριού μένει μόνη της στον Βόλο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς «το είχα σκεφθεί από παλιά να τη σκοτώσω» ενώ σύμφωνα με το trikalavoice.gr ο 18χρονος φέρεται να είπε ότι ήταν θύμα μπούλινγκ λόγω της οικογενειακής του κατάστασης.

Οι γείτονες λένε πως οι φασαρίες μεταξύ μητέρας και γιου ήταν συχνές.