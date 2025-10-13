Στο Νοσοκομείο Παίδων δίνεται μάχη για να μην χάσει την όρασή του ο 12χρονος μαθητής από την Τρίπολη, ο οποίος δέχτηκε αλλεπάλληλες μαχαιριές από έναν 13χρονο συμμαθητή του.

Οι γονείς του παιδιού δηλώνουν σοκαρισμένοι, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά το παιδί τους βρέθηκε στην εντατική, παλεύοντας για τη ζωή και την όρασή του.

Μιλώντας στο Star, ο πατέρας του θύματος είπε: «Αναρρώνει το παιδί, υπάρχουν θέματα με το μάτι του και με αυτό ακόμη δεν έχουμε φτάσει σε ποσοστό στο οποίο μπορεί να βλέπει, αλλά περιμένουμε τους γιατρούς να μας πουν.

«Ζητώ συγγνώμη που τον μαχαίρωσα, θέλω να γίνουμε ξανά φίλοι»

Από την άλλη πλευρά, ο 13χρονος δράστης μίλησε αποκλειστικά στο Star, δηλώνοντας μετανιωμένος για την πράξη του και αναμένοντας να αλλάξει σχολικό περιβάλλον μετά την επιβολή περιοριστικών μέτρων από τον ανακριτή.



Ο 13χρονος νεαρός δήλωσε στο Star ότι δεν ήθελε να προκαλέσει κακό στον συμμαθητή του και ότι ελπίζει να τα βρουν όταν ο 12χρονος βγει από το νοσοκομείο: «Δεν ήθελα να του κάνω κακό. Ζητώ συγγνώμη και θέλω να είμαστε ξανά φίλοι».

Η οικογένεια του 13χρονου προσπαθεί να ρίξει τους τόνους, ενώ ο ανακριτής επέβαλε περιοριστικά μέτρα στον νεαρό, γεγονός που θα οδηγήσει σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για ένα από τα δύο παιδιά.

Ο πατέρας του 13χρονου δήλωσε: «Όλα καλά θα πάνε και για τα δύο παιδάκια. Σίγουρα είναι μετανιωμένο. Εννοείται, ποιος άνθρωπος κάνει κάτι και δεν είναι μετανιωμένος;».