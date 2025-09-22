Τροχαίο ατύχημα είχε τα ξημερώματα του Σαββάτου (20.09.2025), η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, κοντά στο Λαύριο.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία βρισκόταν μόνη της στο βουλευτικό αυτοκίνητο χωρίς τη συνοδεία αστυνομικού, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος για άγνωστο λόγο και το όχημα βγήκε εκτός δρόμου και ντελαπάρισε.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο αμέσως μετά το ατύχημα, χωρίς να έχει υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς. Ειδοποίησε αμέσως τις αρχές και στο σημείο έσπευσε περιπολικό της αστυνομίας.

Στο σημείο έφτασε ένα περιπολικό και κατέγραψε το περιστατικό. Καθώς δεν τραυματίστηκε, δεν κρίθηκε αναγκαία και η μεταφορά της σε κάποιο νοσοκομείο.