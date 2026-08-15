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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον Βαρνάβα όταν σε έναν επαρχιακό δρόμο ένα αυτοκίνητο με οδηγό μια 74χρονη βγήκε εκτός δρόμου, έπεσε σε ρέμα και τούμπαρε με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει τη ζωή της.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων του Βαρνάβα, η άτυχη ηλικιωμένη έκανε τη διαδρομή συχνά, χωρίς να έχει διευκρινιστεί γιατί αυτή τη φορά το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του.

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Στο σημείο βρέθηκαν πυροσβέστες με οχήματα από τη Νέα Μάκρη και τον Αυλώνα ενώ στην επιχείρηση συνέδραμαν και εθελοντές από τον Βαρνάβα.

Χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία, πυροσβέστες και εθελοντές κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα που ήταν εγκλωβισμένη ανάποδα, και την παρέδωσαν σε διασώστες του ΕΚΑΒ.

Η Τροχαία έχει ήδη ξεκινήσει την προανάκριση, συλλέγοντας στοιχεία προκειμένου να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την εκτροπή του οχήματος.



