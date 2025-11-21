Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (21/11) στη Λεωφόρο Κηφισίας όταν μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό που επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο.

Σοβαρά τραυματίας είναι ο πεζός ο οποίος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ ο αναβάτης της μηχανής τραυματίστηκε ελαφρά.

Λόγω του τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά, στο ύψος της οδού Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους, προκλήθηκε μποτιλιάρισμα στο σημείο.

Οι συνθήκες του ατυχήματος δεν έχουν γίνει γνωστές.

Πηγή: ΕΡΤ