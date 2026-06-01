Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Πάτρα το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 52χρονου πατέρα και του 17χρονου γιου του, οι οποίοι επέβαιναν σε μοτοσικλέτα.

Το δυστύχημα συνέβη σε δρόμο εξόδου της πόλης προς το Ρίο, κοντά στην Περιμετρική Πατρών. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η μοτοσικλέτα κινούνταν σε κατηφορικό σημείο όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο. Παράλληλα όπως έχει γίνει γνωστό εκτελούνται έργα εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Αρχικά, η μοτοσικλέτα προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου και στη συνέχεια παρασύρθηκε για αρκετά μέτρα, πριν καταλήξει πάνω σε τσιμεντένιο διαχωριστικό. Η ένταση της σύγκρουσης αποδείχθηκε μοιραία για τον 17χρονο, ο οποίος υπέκυψε ακαριαία στα τραύματά του.

Ο 52χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, πολύ κοντά στο σημείο του δυστυχήματος. Παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών επί περίπου 45 λεπτά, δεν κατέστη δυνατό να διασωθεί.

Δεν προέκυψαν στοιχεία από την κάμερα του κράνους

Και ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, εξετάζοντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο, η κάμερα που ήταν προσαρμοσμένη στο κράνος του 52χρονου Διονύση Γκέκα και εκτιμούνταν ότι το υλικό της θα μπορούσε να ρίξει φως στις συνθήκες της τραγωδίας, δεν έδωσε κάνενα στοιχείο.

Η κάμερα μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για εξέταση του καταγεγραμμένου υλικού. Ωστόσο, σύμφωνα με το tempo24.news, η καταγραφή είχε διακοπεί λίγα δευτερόλεπτα πριν από το τροχαίο, γεγονός που δυσκολεύει τις Αρχές να διαμορφώσουν σαφή εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη.

Οι Αρχές στρέφονται σε μαρτυρίες

Οι αστυνομικοί αναζητούν πλέον αυτόπτες μάρτυρες, αφού τα συνεχιζόμενα έργα στήριξης της γέφυρας της Περιμετρικής έχουν αφήσει την περιοχή χωρίς επιπλέον κάμερες παρακολούθησης.

Παράλληλα, θα γίνει έρευνα από την Τροχαία Πάτρας που θα δείξει αν η μοτοσικλέτα ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, αν συγκρούστηκε με άλλο όχημα ή αν υπήρξε κάποιο εμπόδιο που προκάλεσε το δυστύχημα.

Το τραγικό περιστατικό έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Ο 17χρονος φοιτούσε στη Β’ Λυκείου του Πειραματικού Σχολείου Πατρών και ήταν μέλος της ομάδας μπάσκετ της Παναχαϊκής. Συμμαθητές, φίλοι και συναθλητές του βρέθηκαν από το βράδυ της Κυριακής στο σημείο του δυστυχήματος, αφήνοντας λουλούδια και ανάβοντας κεριά στη μνήμη του.

Η οικογένεια ήταν ιδιαίτερα αγαπητή και γνωστή στην Πάτρα, με έντονη παρουσία στον χώρο του αθλητισμού, γεγονός που έχει εντείνει το αίσθημα οδύνης στην τοπική κοινωνία.Συμμαθητές και φίλοι βρέθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο σημείο της τραγωδίας, αφήνοντας λουλούδια και ένα κερί στη μνήμη του παιδιού που έχασε τη ζωή του τόσο ξαφνικά, μαζί με τον πατέρα του.







