Αλλάζει ο χάρτης της Αττικής στα μέσα μαζικής μεταφοράς, με τα τρόλεϊ να δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε υπερσύγχρονα ηλεκτρικά λεωφορεία νέας τεχνολογίας.

Η εποχή των τρόλεϊ, όπως τη γνωρίζαμε με το πυκνό δίκτυο των εναέριων καλωδίων, οδεύει προς το τέλος της, καθώς από την Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, ξεκινά επίσημα το ξήλωμα. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, η αλλαγή στοχεύει στη διευκόλυνση του επιβατικού κοινού, στην αναβάθμιση των ΜΜΜ και στη συνολική αύξηση των δρομολογίων.

Η αρχή θα γίνει από τον Πειραιά, όπου το δίκτυο είναι τόσο πυκνό που δημιουργεί σειρά πρακτικών προβλημάτων στην κυκλοφορία και στις υποδομές. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του τραμ, το οποίο είχε σχεδιαστεί για να φτάνει μέχρι το λιμάνι, όμως δεν κατάφερε ποτέ να ολοκληρώσει αυτή τη διαδρομή λόγω της εμπλοκής με τα καλώδια των τρόλεϊ.

Η αλλαγή δεν αφορά μόνο το αστικό τοπίο αλλά και την καθημερινή μετακίνηση των επιβατών. Τα δρομολόγια που μέχρι σήμερα εκτελούνταν με τρόλεϊ θα συνεχιστούν κανονικά με ηλεκτρικά ή θερμικά λεωφορεία, με στόχο μάλιστα την περαιτέρω πύκνωση των συχνοτήτων.

Αυτό καθίσταται δυνατό χάρη στο ότι το κόστος αγοράς δύο νέων τρόλεϊ αντιστοιχεί πλέον στην αγορά τριών ηλεκτρικών λεωφορείων, επιτρέποντας ενίσχυση του στόλου χωρίς πρόσθετο οικονομικό βάρος. Η «αποκαθήλωση» των εναέριων καλωδίων ξεκινά από το κέντρο του Πειραιά και στη συνέχεια θα επεκταθεί προς το κέντρο της Αθήνας, σηματοδοτώντας μία από τις σημαντικότερες αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών στα μέσα μεταφοράς.

Από τα συνολικά 143 χιλιόμετρα δικτύου τρόλεϊ, περίπου το 70% θα καταργηθεί. Το υπόλοιπο θα παραμείνει μόνο σε βασικές ευθείες, όπου θα μετακινηθούν τα τρόλεϊ που σήμερα εξυπηρετούν περιοχές από τις οποίες τα καλώδια θα απομακρυνθούν, με αποτέλεσμα στις διατηρημένες γραμμές η συχνότητα των δρομολογίων να αυξηθεί, κάνοντας το μέσο ακόμα πιο φιλικό προς το χρήστη.

Οι εργαζόμενοι δεν μένουν στον «αέρα», καθώς θα μεταφερθούν σε θέσεις λεωφορείων και στις γραμμές τρόλεϊ που παραμένουν ενεργές. Παράλληλα προχωρά η πρόσληψη 300 νέων οδηγών όπου σε συνδυασμό με τα νέα λεωφορεία που εμφανίζουν σημαντικά λιγότερες βλάβες, αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά την πυκνότητα των δρομολογίων.

Με λίγα λόγια, τα παλιά καλώδια αποχωρούν ώστε οι μετακινήσεις να γίνουν πιο σύγχρονες και ευέλικτες, ανταποκρινόμενες καλύτερα στις ανάγκες του σημερινού τρόπου ζωής στην Αθήνα και τον Πειραιά.