Σε κάθε γωνιά της χώρας τιμάται σήμερα η Τσικνοπέμπτη, με τα κάρβουνα να παίρνουν φωτιά από νωρίς το πρωί, τις αγορές να γεμίζουν κόσμο και τους δήμους να στήνουν γιορτές με μουσική και τοπικά εδέσματα.

Από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις σε αρκετές περιοχές και φυσικά στην Βαρβάκειο Αγορά με χιλιάδες κόσμου και 800 κιλά κρέας.

«Η ατμόσφαιρα είναι αυτή που πρέπει να είναι, τσικνίζουμε όλοι μαζί με 800 κιλά κρέας, με πάρα πολύ κόσμο και πολλές εκδηλώσεις. Συνολικά 65 εκδηλώσεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης θα έχουμε όλο το επόμενο διάστημα. Να είμαστε όλοι καλά και η Αθήνα μια αγκαλιά» δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας από το κέντρο της πόλης.

Περισσότερα από 800 κιλά κρέατος αναμένεται να ψηθούν σήμερα έξω από την Βαρβάκειο αγορά, στην οδό Αθηνάς, με 7.000 σουβλάκια και άλλα τόσα κεμπάπ να προσφέρονται σήμερα στον κόσμο που θα κατέβει για τα ψώνια του στο κέντρο της πόλης.

Νωρίτερα στις 11 το πρωί ξεκίνησε και η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου. Την σκυτάλη πήραν στις 11:30 ομάδες παραδοσιακών χορών ενηλίκων από τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης Ευελπίδων, Κυψέλης, Λ. Αλεξάνδρας, Νέου Κόσμου και Σεπολίων ενισχύοντας τον εθιμικό χαρακτήρα της ημέρας και στις 12:30 θα ακολουθήσει λαϊκή συναυλία με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής.

Όσον αφορά την κίνηση της αγοράς είναι αυξημένη με τους καταναλωτές να πραγματοποιούν τα τελευταία τους ψώνια, ενώ οι τιμές εκτός από το αρνί το οποίο είναι ακριβότερο κατά 4 ευρώ.

To αδιαχώρητο και στις ταβέρνες



Με βροχερό καιρό αλλά καλή διάθεση γίνονται οι ετοιμασίες για το έθιμο της Τσικνοπέμπτης σε όλη τη χώρα. Στη Βάρη από νωρίς οι ψησταριές άναψαν και οι σούβλες είναι γεμάτες καθώς από το μεσημέρι στις φημισμένες ταβέρνες της περιοχής θα επικρατεί το αδιαχώρητο με το κόστος να διαμορφώνεται περίπου στα 30 ευρώ το άτομο.

Οι τιμές της Τσικνοπέμπτης

Πάνάκριβη είναι φέτος η Τσικνοπέμπτη. Το μεγάλο κρεατοφαγικό έθιμο φέτος προκαλεί έντονο προβληματισμό στους καταναλωτές. αφού «η ευλογιά των αιγοπροβάτων» κυρίως έχει εκοτξεύσει τις τιμές στα ύψη.

Το κόστος σε βασικά είδη όπως αρνί, μοσχάρι, βόειο κρέας και λουκάνικα εμφανίζει ανατιμήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν το 30% ή φτάνουν ακόμα και το 50%.