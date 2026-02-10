Μετράμε μόλις δύο μέρες για την Τσικνοπέμπτη (12/2), ωστόσο οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άνευ προηγουμένου αύξηση στις τιμές των κρεάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, το παραδοσιακό τραπέζι αναμένεται να είναι φέτος το ακριβότερο των τελευταίων ετών, με τις αυξήσεις σε βασικά είδη όπως το αρνί, το μοσχάρι και το βόειο να ξεπερνούν σε ορισμένες περιπτώσεις το 30%.

Η άνοδος των τιμών δεν είναι οριζόντια, αλλά εστιάζεται στα προϊόντα υψηλής ζήτησης. Το μοσχάρι γάλακτος (Ολλανδίας), που αποτελεί σταθερή επιλογή για πολλές οικογένειες, καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση, η οποία αγγίζει το 33,8%. Ακολουθεί το βόειο (μπριζόλα με οστό) με άνοδο 30%, ενώ το αρνί και τα χωριάτικα λουκάνικα δεν μένουν πίσω, με αυξήσεις που κυμαίνονται από 27% έως 28%.

Τσικνοπέμπτη 2026: Η σύγκριση με τις περσινές τιμές στο κρέας – Δείτε διαφορές

Οι αιτίες των ανατιμήσεων

Παράγοντες της αγοράς αποδίδουν αυτή την εκτόξευση σε έναν συνδυασμό παραγόντων:

Μειωμένη προσφορά: Οι πρόσφατες περιπέτειες με την ευλογιά των προβάτων έχουν περιορίσει το διαθέσιμο ζωικό κεφάλαιο, οδηγώντας τις τιμές παραγωγού στο αρνί πάνω από τα 9,50 €/κιλό. Εισαγόμενος πληθωρισμός: Η Ελλάδα καλύπτει το 80% των αναγκών της σε μοσχάρι μέσω εισαγωγών, οι οποίες έχουν ακριβύνει λόγω της διεθνούς κρίσης στην κτηνοτροφία. Ενεργειακό κόστος: Τα έξοδα μεταφοράς και συντήρησης (ψυγεία) παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, επιβαρύνοντας την τελική τιμή στο ράφι και το κρεοπωλείο.

Το συνολικό κόστος

Υπολογίζεται ότι για ένα πλήρες τραπέζι 4-5 ατόμων στο σπίτι, το κόστος μπορεί πλέον να ξεπεράσει τα 130 €, αν συμπεριληφθούν τα συνοδευτικά (σαλάτες, τυριά) και τα ποτά, ενώ η έξοδος σε ταβέρνα αναμένεται να είναι ακόμη πιο επιβαρυμένη, με το κιλό τα παϊδάκια να ξεκινά από τα 35 € σε πολλές περιοχές της Αττικής.