Συνεχίζεται η προσπάθεια των νομικών συμβούλων του Στέφανου Τσιτσιπά να πείσουν Μέσα Ενημέρωσης και Κοινή Γνώμη ότι στο σίριαλ για την τροχονομική παράβαση της Lotus του που καταγράφηκε από τις νέες «έξυπνες κάμερες» στην Αττική Οδό, δεν ήταν ο ίδιος στο τιμόνι αλλά ο πατέρας Απόστολος Τσιτσιπάς. Σαν το μπαλάκι του τένις. Από τον έναν στον άλλον η ευθύνη.

Στην ανακοίνωση ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά υποστηρίζει ότι «ουδέποτε ζητήθηκε από τον Στέφανο Τσιτσιπά να επιδείξει άδεια ικανότητας οδήγησης που νοµίµως κατέχει» και ότι «πραγματικός οδηγός του οχήματος ήταν ο πατέρας του Απόστολος Τσιτσιπάς».

Με εισαγωγή στην σχετική δήλωσή του ο δικηγόρος που την υπογράφει αναφέρει ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς «είναι διεθνούς φήμης τενίστας», (προφανώς για όσους δεν το γνωρίζουν). Το πλήρες κείμενο έχει ως εξής:

Η δήλωση του δικηγόρου του Στέφανου Τσιτσιπά

«Ως πληρεξούσιος δικηγόρος του διεθνούς φήµης τενίστα Στέφανου Τσιτσιπά, αναφορικά µε τροχονοµική παράβαση η οποία φέρεται να έλαβε χώρα την 24/09/2025 και η οποία αναίτια έλαβε απερίγραπτα µεγάλη δηµοσιότητα, µε αναπαραγωγή πλήθους ψευδών ειδήσεων και σχολίων από αδιευκρίνιστες πηγές, µε σκοπό την παντελώς αδικαιολόγητη και, επί του παρόντος, ακατανόητη επίθεση στο πρόσωπο ενός αθλητή που έχει µόνο προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο και στη χώρα του, δηλώνονται τα ακόλουθα:

Οι αναγκαίες εξηγήσεις και διευκρινίσεις έχουν δοθεί, αποκλειστικά και προσηκόντως στις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές, οι οποίες µέχρι σήµερα έχουν επιδείξει υποδειγµατική συµπεριφορά . Τα δε περιθώρια που τάσσει ο νόµος είναι απολύτως σαφή και δεν χρήζουν περαιτέρω δηµόσιων εξηγήσεων.

Δυστυχώς, τα πραγµατικά γεγονότα δεν δύνανται να επιβεβαιώσουν ούτε να θρέψουν τη χαιρεκακία ορισµένων.

Τα γεγονότα έχουν ως εξής:

i. Ουδέποτε ο Στέφανος Τσιτσιπάς υπήρξε οδηγός του εν λόγω οχήµατος. Αν και είναι ιδιοκτήτης αυτού, την επίµαχη ηµέρα το είχε παραχωρήσει στον πατέρα του, Απόστολο Τσιτσιπά, και συνεπώς ουδέποτε κατελήφθη να οδηγεί ή να προκαλεί οποιοδήποτε είδους ατύχηµα.

(Σ.Σ.: Το «ουδέποτε ο Στέφανος Τσιτσιπάς υπήρξε οδηγός του εν λόγω οχήματος», πώς συνδυάζεται με ότι «εκείνη την ημέρα το είχε παραχωρήσει στον πατέρα του»; Το «ουδέποτε» σημαίνει ότι Τσιτσιπάς ποτέ δεν είχε κάτσει στο τιμόνι του και ότι ποτέ δεν το είχε οδηγήσει ο ίδιος! Το είχε αγοράσει στο όνομα του και το χάρισε/παραχώρησε στον πατέρα του;)

ii. Ουδέποτε ζητήθηκε από τον Στέφανο Τσιτσιπά να επιδείξει άδεια ικανότητας οδήγησης που νοµίµως κατέχει. Αµέσως µόλις έλαβε γνώση της βεβαίωσης της παράβασης και εντός της προβλεπόµενης εκ του νόµου προθεσµίας, προέβη σε όλες τις νόµιµες ενέργειες για τη γνωστοποίηση του πραγµατικού οδηγού του οχήµατος, προκειµένου η παράβαση να βεβαιωθεί στο πρόσωπο που πράγµατι την τέλεσε.

Ο δε πραγµατικός οδηγός του οχήµατος, ήτοι ο πατέρας του, Απόστολος Τσιτσιπάς, προσήλθε αµέσως ενώπιον των αρµόδιων αρχών, προκειµένου να του επιβληθούν οι προβλεπόµενες από τον νόµο κυρώσεις, αποδέχθηκε εξίσου άµεσα την ευθύνη που αναλογούσε στην πράξη του, προσκοµίζοντας συγχρόνως όλα τα απαιτούµενα εκ του νόµου έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν ρητά, ακλόνητα και αναµφίβολα ότι εκείνος ήταν ο οδηγός του οχήµατος κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία.

Εν κατακλείδι, η απολύτως σύννοµη συµπεριφορά του Στέφανου Τσιτσιπά και της οικογενείας του είναι αδιαµφισβήτητη. Ως εκ τούτου, καλούνται όσοι έχουν προβεί σε ανακριβείς ή συκοφαντικές αναφορές να ανακαλέσουν, ή τουλάχιστον να επιδεικνύουν τη δέουσα επιφύλαξη, προκειμένου να μην συνεχίζεται η αδικαιολόγητη προσβολή της προσωπικότητας και της φήµης ενός ανθρώπου που έχει τιµήσει την Ελλάδα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.»