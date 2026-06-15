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H Κάρπαθος, η Πάφος και ο Πρωταράς συγκαταλέγονται ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως για εκδρομές με σκάφος, με βάση χιλιάδες αξιολογήσεις ταξιδιωτών, σύμφωνα με έρευνα της TUI Musement.

Η μελέτη καταδεικνύει ότι περισσότεροι από οκτώ στους δέκα ταξιδιώτες (88%) δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε θαλάσσιες εκδρομές κατά τη διάρκεια των διακοπών τους σε παραθαλάσσιους προορισμούς. Ιδιαίτερα δημοφιλείς είναι οι ημιήμερες εκδρομές που συνδυάζουν εξερεύνηση τοπίων, στάσεις για κολύμπι και επισκέψεις σε περισσότερα από ένα νησιά.

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5η η Πάφος στην παγκόσμια κατάταξη

Η Πάφος κατέλαβε την 5η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με βαθμολογία 8,65/10. Αν και είναι γνωστή κυρίως για την πλούσια ιστορική και πολιτιστική της κληρονομιά, η Πάφος αναδεικνύεται πλέον και ως κορυφαίος προορισμός για θαλάσσιες εμπειρίες.

Οι επισκέπτες επιλέγουν κρουαζιέρες που συνδυάζουν κολύμπι, κολύμβηση με αναπνευστήρα και χαλάρωση εν πλω, ενώ ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση καταγράφουν οι απογευματινές κρουαζιέρες στο ηλιοβασίλεμα, οι οποίες περιλαμβάνουν γεύμα και ψυχαγωγικές δραστηριότητες κατά μήκος των ακτών της Μεσογείου.

Κάρπαθος: Αυθεντική εμπειρία στο Αιγαίο

Στην 6η θέση της λίστας βρίσκεται η Κάρπαθος με βαθμολογία 8,60/10, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως ένας από τους πιο αυθεντικούς νησιωτικούς προορισμούς της Ελλάδας.

Η TUI Musement επισημαίνει ότι οι θαλάσσιες εκδρομές στην Κάρπαθο δίνουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να προσεγγίσουν απομονωμένες παραλίες που δεν είναι προσβάσιμες οδικώς, ανακαλύπτοντας το άγριο φυσικό τοπίο του νησιού. Παράλληλα, αρκετά δρομολόγια συνδέουν το λιμάνι της Καρπάθου με το Διαφάνι, προσφέροντας στη συνέχεια πρόσβαση στο παραδοσιακό χωριό Όλυμπος, συνδυάζοντας τη θαλάσσια εμπειρία με την πολιτιστική γνωριμία του τόπου.

Οι κορυφαίοι προορισμοί για εκδρομές με σκάφος

Στην πρώτη θέση της κατάταξης βρέθηκε το Πουκέτ (8,89/10), ακολουθούμενη από το Κάο Λακ της Ταϊλάνδης (8,80/10) και το Aλγκάβρε (8,78/10). Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η Μαδέρα, η Πάφος, η Κάρπαθος, το Πράσινο Ακρωτήρι, η Τενερίφη, ο Πρωταράς και η Φουερτεβεντούρα.

Η έρευνα βασίστηκε σε αξιολογήσεις ταξιδιωτών που συμμετείχαν σε εκδρομές με σκάφος μεταξύ Μαΐου 2024 και Μαΐου 2026, ενώ στην ανάλυση συμπεριλήφθηκαν μόνο προορισμοί που συγκέντρωσαν τουλάχιστον 1.150 κριτικές από όλες τις αγορές και γλώσσες της TUI Musement.

Η παρουσία της Καρπάθου, της Πάφου και του Πρωταρά στην κορυφαία δεκάδα αναδεικνύει τη διαρκώς αυξανόμενη ελκυστικότητα της Ανατολικής Μεσογείου για τους ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες στη θάλασσα, συνδυάζοντας φυσική ομορφιά, πολιτισμό και ποιοτικές τουριστικές υπηρεσίες.