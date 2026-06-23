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Μια 23χρονη γυναίκα, που παρουσιαζόταν ως τουρίστρια, συνελήφθη στο λιμάνι της Καρπάθου λίγο πριν επιβιβαστεί σε πλοίο για να φύγει από το νησί. Οι λιμενικοί, έχοντας ενημερωθεί από την αστυνομία, την σταμάτησαν και κατά τον έλεγχο των αποσκευών της εντόπισαν κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα που είχαν αφαιρεθεί από μια 94χρονη γυναίκα. Μέρος των κλοπιμαίων είχε κρυφτεί ακόμη και μέσα σε μπολ με σαλάτα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η νεαρή και συνεργός της, ο οποίος αναζητείται, είχαν εξαπατήσει την ηλικιωμένη τηλεφωνικά. Της παρουσιάστηκαν ως συνεργάτες του λογιστή της και την έπεισαν να παραδώσει χρήματα και χρυσαφικά, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι έπρεπε να καταγραφούν και να φωτογραφηθούν επειδή δήθεν επιδοτούνταν από το κράτος.

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Η 23χρονη υποστήριξε ότι τα αντικείμενα ήταν δικά της και ότι τα είχε κρύψει για λόγους ασφαλείας. Ωστόσο, η 94χρονη αναγνώρισε τον άνδρα στον οποίο τα είχε παραδώσει, επιβεβαιώνοντας την απάτη.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, συνελήφθη και ένας 19χρονος, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε δεύτερη υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένης γυναίκας 76 ετών. Οι δράστες την είχαν πείσει ότι κινδύνευε να χάσει χρήματα και χρυσές λίρες λόγω φορολογικών ελέγχων και της ζήτησαν να κάνει ανάληψη χρημάτων και να παραδώσει τα τιμαλφή της σε άτομο που θα εμφανιζόταν με συγκεκριμένο όνομα.

Ο νεαρός ισχυρίστηκε ότι στρατολογήθηκε από δύο άτομα που του υποσχέθηκαν αμοιβή έως και 25.000 ευρώ για να εκτελέσει οδηγίες στην Κάρπαθο. Όπως ανέφερε, ταξίδεψε στο νησί με έξοδα των συνεργών του και καθοδηγούνταν εξ αποστάσεως μέσω εφαρμογών επικοινωνίας. Οι αστυνομικοί εντόπισαν σε ενοικιαζόμενο κατάλυμα τα κοσμήματα και τα χρυσαφικά που είχαν αφαιρεθεί από τη 76χρονη.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Ρόδου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα, ηλικίας 20 και 21 ετών, τα οποία φέρονται να είναι μέλη της ίδιας εγκληματικής ομάδας.