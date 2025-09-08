Εντύπωση έχει προκαλέσει στον Τύρναβο, η είδηση ότι ένας 88χρονος άνοιξε πυρ εναντίον ενός 18χρονου, λίγα μέτρα μακριά από την οικία του. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Κυριακής (8/8), ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο σπίτι του, το οποίο έχει κοινή αυλή με την οικία της εγγονής του. Όταν ο 88χρονος αντιλήφθηκε τον νεαρό σύντροφο της να πλησιάζει, έχασε την ψυχραιμία του, καθώς δεν ενέκρινε τη σχέση της εγγονής του με τον 18χρονο.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο ηλικιωμένος άρπαξε το αεροβόλο που είχε στο σπίτι του και άνοιξε πυρ, σημαδεύοντας τον νεαρό άνδρα. Αποτέλεσμα αυτού, ήταν ο 18χρονος να χτυπηθεί ελαφρά στο χέρι και να χρειαστεί να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου, προκειμένου να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Η κατάσταση του δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι Αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του ηλικιωμένου, ενώ το όπλο κατασχέθηκε.

(με πληροφορίες από onlarissa.gr)