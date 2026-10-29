Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια κοινή βραδινή έξοδο πραγματοποίησαν ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η κόρη του, Τζένη Καζάκου, οι οποίοι βρέθηκαν στην Αυτοκίνηση και φωτογραφήθηκαν μαζί, χαρίζοντας χαμογελαστά στιγμιότυπα στους φωτογράφους.

Ο γνωστός ηθοποιός και η κόρη του, που ακολουθεί τα βήματά του στον χώρο της υποκριτικής, επέλεξαν κομψά σύνολα με κοινό στοιχείο το μαύρο χρώμα, δημιουργώντας διαχρονικές και προσεγμένες εμφανίσεις.

Advertisement

Advertisement

Ο Κωνσταντίνος Καζάκος επέλεξε ένα μαύρο σακάκι, το οποίο συνδύασε με σκουρόχρωμο πουκάμισο και τζιν παντελόνι, υιοθετώντας ένα ανεπιτήδευτο και κλασικό στιλ.

Από την πλευρά της, η Τζένη Καζάκου τράβηξε τα βλέμματα με ένα μαύρο, εφαρμοστό φόρεμα με έναν ώμο και σκίσιμο στο πόδι. Η ασύμμετρη λαιμόκοψη έδινε ιδιαίτερο χαρακτήρα στο σύνολο, ενώ η γραμμή του φορέματος αναδείκνυε τη σιλουέτα της.

Κωνσταντίνος Καζάκος-Τζένη Καζάκου

Η νεαρή ηθοποιός ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα διακριτικό ασημένιο κολιέ, ενώ άφησε τα σκούρα μαλλιά της ίσια, με χωρίστρα στο πλάι. Το έντονο κόκκινο κραγιόν πρόσθεσε μια ζωηρή πινελιά στη μαύρη εμφάνισή της.

Κωνσταντίνος Καζάκος-Τζένη Καζάκου

Η Τζένη Καζάκου συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση στην υποκριτική

Η Τζένη Καζάκου είναι κόρη του Κωνσταντίνου Καζάκου και της ηθοποιού Τάνιας Τρύπη, ενώ είναι εγγονή δύο σπουδαίων μορφών του ελληνικού θεάτρου, της Τζένης Καρέζη και του Κώστα Καζάκου.

Μεγαλώνοντας σε μια οικογένεια με μακρά παρουσία στον καλλιτεχνικό χώρο, επέλεξε να ασχοληθεί και η ίδια με την υποκριτική, ακολουθώντας μια πορεία που συνδέεται με την οικογενειακή της παράδοση.

Η κοινή εμφάνιση πατέρα και κόρης στην Αυτοκίνηση αποτέλεσε μια ευκαιρία να τους δούμε μαζί σε μια χαλαρή στιγμή μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, με τις κομψές εμφανίσεις τους να ξεχωρίζουν.

Γιώργος Πράσινος-Τζένη Καζάκου

Γιάννης Καζανίδης-Τζένη Καζάκου-Κωνσταντίνος Καζάκος