Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (29/10) στη λεωφόρο Ευελπίδων στην Βάρη, όταν μία νταλίκα αναποδογύρισε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και κατέληξε σε σταθμευμένο όχημα, έξω από πρατήριο καυσίμων.

Το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 7:30 το πρωί στα Βλάχικα, ενώ από την ανατροπή της νταλίκας δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός. Το βαρύ όχημα μετέφερε σακιά με χώμα, με τις υλικές ζημιές να είναι σημαντικές τόσο στην νταλίκα όσο και στο αυτοκίνητο πάνω στο οποίο κατέληξε.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Τροχαία, καθώς και η Πυροσβεστική, ενώ για αρκετή ώρα η κυκλοφορία διεξαγόταν με δυσκολία στο ρεύμα προς Βούλα.

Πηγή: Notia Report