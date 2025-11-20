Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην Πάτρα με θύμα έναν 17χρονο που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για περίθαλψη. Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας σχηματίσθηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών, απειλή και εξύβριση σε βάρος ενός 18χρονου και ενός ανήλικου ηλικίας 15 ετών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία μητέρας 17χρονου, οι δυο κατηγορούμενοι, στις 18 Νοεμβρίου το μεσημέρι, στο Αίγιο γρονθοκόπησαν τον ανήλικο γιό της, χτυπώντας τον σε όλο το σώμα με κλωτσιές, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες, ενώ παράλληλα τον εξύβρισαν και τον απείλησαν.

Advertisement

Advertisement

Το θύμα μεταφέρθηκε συνοδεία της μητέρας του στο Νοσοκομείο Αιγίου για περίθαλψη. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη έδρα Αιγίου.