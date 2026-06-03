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Σε δύο φορές ισόβια καταδικάστηκε ο 24χρονος για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο τον Απρίλιο του 2025, όταν σκότωσε τον θείο του και έναν φίλο του.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηλείας τον έκρινε ομόφωνα ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, επιβάλλοντάς του δισ ισόβια κάθειρξη κι ένα χρόνο για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Αντίθετα, αθωώθηκε για την κατηγορία της οπλοχρησίας.

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Η απόφαση ελήφθη μετά από πολύωρη ακροαματική διαδικασία, με το δικαστήριο να απορρίπτει τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης περί μειωμένου καταλογισμού, παρά το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος είναι ψυχιατρικός ασθενής, όπως αναφέρει το patris.gr.

Κανένα ελαφρυντικό

Δικαστές και ένορκοι υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση, σύμφωνα με την οποία ο 24χρονος είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών του κατά τη διάπραξη του εγκλήματος.

Στην αγόρευσή της, η εισαγγελέας χαρακτήρισε τη διπλή δολοφονία πράξη πρωτοφανούς αγριότητας, επισημαίνοντας ότι ο δράστης είχε στοχοποιήσει τον 64χρονο θείο του.

Παράλληλα, τόνισε ότι η επιθετική συμπεριφορά του είχε κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα, κυρίως λόγω της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, ενώ υπογράμμισε πως γνώριζε τις συνέπειες των πράξεών του.

Κατά την απολογία του, ο 24χρονος παραδέχθηκε ότι σκότωσε τα δύο θύματα χτυπώντας τα επανειλημμένα με μεταλλικό πόδι τραπεζιού, περιγράφοντας με λεπτομέρειες τα γεγονότα της μοιραίας ημέρας.

Επίσης, υποστήριξε ότι άκουγε «φωνές» και «δαίμονες» στο κεφάλι του, ενώ ισχυρίστηκε πως πριν από τη δολοφονία είχε δεχθεί επίθεση από τα θύματα και ότι φοβήθηκε για τη ζωή του.

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«Υπήρξε συμπλοκή πριν από το φονικό»

Για πρώτη φορά ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου ότι υπήρξε συμπλοκή πριν από το φονικό, ενώ ισχυρίστηκε ακόμη πως ένα από τα θύματα επιχείρησε να τον κακοποιήσει σεξουαλικά.

Επιπλέον, χαρακτήρισε τον θείο του «επικίνδυνο για την οικογένειά του», αν και παραδέχθηκε ότι διατηρούσαν στενές σχέσεις και έκαναν μαζί χρήση ναρκωτικών ουσιών.

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Η υπερασπιστική γραμμή επικεντρώθηκε στα σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα του κατηγορούμενου και στη διαγνωσμένη σχιζοφρένεια από την οποία πάσχει.

Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα αναγνώρισης ελαφρυντικών και τους αυτοτελείς ισχυρισμούς περί μειωμένου καταλογισμού, κρίνοντας ότι ο 24χρονος είχε πλήρη συνείδηση των πράξεών του κατά τον χρόνο τέλεσης του εγκλήματος.

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