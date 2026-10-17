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Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα, πραγματοποίησε η Βικτώρια Δέλλα, συμμετέχοντας στην 21η τελετή απονομής των βραβείων «Madame Figaro – Γυναίκες της Χρονιάς».

Η 18χρονη κόρη της εκλιπούσας πρώην γυμνάστριας και μοντέλου και του Τραϊανού Δέλλα βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου στη Λευκωσία, όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση.

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Την Παρασκευή, η Βικτώρια Δέλλα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από την εμφάνισή της, επιλέγοντας ένα μαύρο σύνολο με ημιδιάφανο τοπ και ασημί τσάντα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Όταν οι γυναίκες προοδεύουν, προοδεύει μαζί τους και ο κόσμος».

Η απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαΐου, σε ηλικία 56 ετών. Την είδηση του θανάτου της είχε γνωστοποιήσει η κόρη της με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την αγάπη της για τη μητέρα της.

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά», είχε γράψει χαρακτηριστικά η Βικτώρια Δέλλα.