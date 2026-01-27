ΙΧ αυτοκίνητο φλέγεται στη μέση της λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι, πάνω στο οδόστρωμα, σε μία εικόνα που αιφνιδιάζει ακόμα και τους οδηγούς διερχόμενων οχημάτων, νωρίς το απόγευμα της Τρίτης.

Το όχημα που έχει πιάσει φωτιά δείχνει ακινητοποιημένο, ενώ περαστικοί σηκώνουν κινητά τηλέφωνα για να βιντεοσκοπήσουν τη σκηνή, με τον οδηγό να μην βρίσκεται σε κίνδυνο.

Είναι εντυπωσιακό το σημείο, καθώς δεν υπάρχει φανάρι στο συγκεκριμένο σημείο, ώστε να δικαιολογείται η ακινητοποίηση ενός ΙΧ. Πρόκειται για το ρεύμα από Κηφισιά προς Αθήνα, περίπου στο ύψος του άλσους Συγγρού, όπου η λεωφόρος στρίβει ελαφρώς δεξιά.