Από την μεγάλη πίκρα του αποκλεισμού του Ολυμπιακού από τη Μονακό δύο μέρες πριν, στον ενθουσιασμό και τη χαρά που απέσπασε το πολυπόθητο «ναι» από την αγαπημένη του.

Πρόκειται για έναν Έλληνα, ο οποίος βρέθηκε στο Άμπου Ντάμπι προκειμένου να παρακολουθήσει με την αγαπημένη του τις προσπάθειες του Ολυμπιακού, να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης.

Την Παρασκευή (23/5), η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα τον απογοήτευσε, καθώς υπέστη ήττα-αποκλεισμό στα ημιτελικά του final 4, όχι όμως και η σύντροφός του, η οποία τον ακολούθησε στο παρκέ της Etihad Arena, λέγοντας ναι στην πρόταση – έκπληξη που της έκανε.

SHE SAID YES! 💍🤩



Love is in the air at the EuroLeague Final Four! ❤️#F4GLORY pic.twitter.com/oym8SamSy8