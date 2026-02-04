Δεκτό έγινε το αίτημα του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων για τον ορισμό νέου πραγματογνώμονα, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών στο εργοστάσιο της «Βιολάντα».

Σύμφωνα με δηλώσεις του γενικού γραμματέα του Εργατικού Κέντρου, Γιώργου Λιατίφη στη Ραδιοφωνική Λέσχη 97,6, «την Πέμπτη αναμένεται να ξεκινήσει επίσημα τις εργασίες του ο πραγματογνώμονας, ο οποίος θα μεταβεί από την Αθήνα και διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο». Η εξέλιξη αυτή, όπως σημειώνει το trikalaola,gr, έρχεται σε συνέχεια των ενεργειών του Εργατικού Κέντρου, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση των δεδομένων της υπόθεσης.

«Το υπόγειο έχει αιτιώδη συνάφεια με το τραγικό αποτέλεσμα της έκρηξης»

Παράλληλα, στη διευρυμένη εισαγγελική έρευνα προκύπτουν σοβαρές παραλείψεις σχετικά με το υπόγειο του εργοστασίου. Σύμφωνα με έγγραφα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, «το υπόγειο των 400 τετραγωνικών μέτρων δεν έχει δηλωθεί ποτέ από την “Βιολάντα”, σε κανένα πολεοδομικό σχέδιο, σε καμία μελέτη πυρασφάλειας, από το 2007 μέχρι σήμερα, ενώ οι δύο υπέργειες δεξαμενές “μπαινόβγαιναν” στις σχετικές μελέτες».

Ο ηλεκτρολόγος-μηχανικός που υπέγραφε μαζί με τον πολιτικό μηχανικό τη μελέτη πυρασφάλειας του Σεπτεμβρίου 2025 δήλωσε: «Μου είχαν δηλώσει ότι το υπόγειο δεν χρησιμοποιείται. Υπήρχαν στο χώρο δύο υπέργειες δεξαμενές, τις οποίες δεν είχα αποτυπώσει στη μελέτη, γιατί μου τις είχαν δηλώσει ανενεργές».

Δικαστικοί λειτουργοί και αρμόδιοι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος επισημαίνουν: «Το υπόγειο έχει αιτιώδη συνάφεια με το τραγικό αποτέλεσμα της έκρηξης που οδήγησε στο θάνατο τις πέντε εργαζόμενες. Αν δεν υπήρχε, δεν θα συσσωρευόταν αέριο, δεν θα είχαμε έκρηξη. Όσοι έχουν υπογράψει έγγραφα στα οποία έχουν “εξαφανίσει” το υπόγειο έχουν ποινικές ευθύνες. Στελέχη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, ηλεκτρολόγοι-μηχανικοί της επιχείρησης, πολεοδόμοι, επιθεωρητές εργασίας, πυροσβέστες και όποιοι άλλοι έχουν βάλει υπογραφή ή έκαναν αυτοψίες, χωρίς να αποτυπώνουν το υπόγειο ή να είναι “τυφλοί” με την ύπαρξή του, θα αντιμετωπίσουν το μέρος της υπαιτιότητας που τους αναλογεί».

Η άδεια λειτουργείας της «Βιολάντα» ανανεώθηκε χωρίς αναφορά στο υπόγειο

Από τους πέντε τόμους εγγράφων που κατασχέθηκαν, διαπιστώνεται ότι σε αυτοψίες του 2013, 2015 και 2020 το υπόγειο παραμένει «ανύπαρκτο», ενώ οι υπέργειες δεξαμενές δεν ήταν σωστά τοποθετημένες, αλλά η επιχείρηση συνέχισε να λειτουργεί κανονικά. Η άδεια λειτουργίας ανανεώθηκε την 1η Νοεμβρίου 2025, τρεις μήνες πριν από την έκρηξη, χωρίς καμία αναφορά στο υπόγειο.

Οι σωληνώσεις δεν είχαν μόνωση και ανιχνευτές διαρροής

Επιπλέον, οι υπόγειες σωληνώσεις αερίου 8,5 μέτρων δεν διέθεταν μόνωση ούτε ανιχνευτή διαρροής, ενώ το καλοκαίρι του 2025 κατασκευάστηκε ασφάλτινος δρόμος πάνω από τις σωληνώσεις. Σχετική νομοθεσία τονίζει ότι η κακή εγκατάσταση ή η παράλειψη ελέγχων μπορεί να οδηγήσει σε διαρροές και κίνδυνο έκρηξης, καθώς το προπάνιο συσσωρεύεται σε χαμηλά σημεία, και η απουσία ανιχνευτή στο υπόγειο αύξησε τον κίνδυνο.