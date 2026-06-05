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Για τη μακρόχρονη σχέση και τον γάμο του με την Έφη Μουρίκη μίλησε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, εκφράζοντας για ακόμη μία φορά την αγάπη και την εκτίμησή του προς τη σύζυγό του.

Ο ηθοποιός παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno», όπου αναφέρθηκε τόσο στη συντροφικότητα όσο και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη δημοσιότητα όλα αυτά τα χρόνια.

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Μιλώντας για την Έφη Μουρίκη και τον ρόλο που έχει στη ζωή του, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης είπε: «Είναι το λιμάνι μου, η διασκέδασή μου και η χαρά μου. Είναι πολύ σημαντικό να συναντάς τον άνθρωπο που αγαπάς».

Η άποψή του για τη δημοσιότητα

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός σχολίασε τη σχέση του με την αναγνωρισιμότητα, τονίζοντας πως η δημοσιότητα έχει δύο όψεις για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η δημοσιότητα είναι κάτι τιμητικό αλλά και άτιμο θέμα στη ζωή μας. Μπορεί εύκολα μπορεί να σε ανεβάσει αλλά και να σε κατεβάσει».