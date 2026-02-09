Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε η 38χρονη μητέρα στον Βόλο, μετά από σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Πριν λίγο ολοκληρώθηκε στα Δικαστήρια Βόλου η απολογία της στον ανακριτή ενώ κατηγορείται για πορνογραφία σε βάρος της 7χρονης κόρης της.

Πώς συνελήφθη

Advertisement

Advertisement

Στη σύλληψη της 38χρονης προχώρησαν την περασμένη Πέμπτη αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα συνελήφθη μετά από προανάκριση που έγινε από την εισαγγελία και προέκυψαν ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος της για πορνογραφία σε βάρος της κόρης της.

Η γυναίκα οδηγήθηκε χθες στα Δικαστήρια, της ασκήθηκε δίωξη για παιδική πορνογραφία από την εισαγγελέα υπηρεσίας και την παρέπεμψε στον ανακριτή, απ’ όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα, Δευτέρα. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, η υπόθεση αφορά υλικό που βρέθηκε στο κινητό τηλέφωνο της γυναίκας με εννέα φωτογραφίες της κόρης της, ηλικίας 7 ετών να είναι γυμνή σε διάφορες στάσεις.

Το πορνογραφικό υλικό βρέθηκε στα χέρια των αρχών, όταν η γυναίκα έχασε το κινητό της τηλέφωνο στις γιορτές στην περιοχή των Παλαιών. Το άτομο που το βρήκε, είδε ότι δεν ήταν κλειδωμένο και όταν είδε τις φωτογραφίες του κοριτσιού το παρέδωσε στις αρχές. Αφού ενημερώθηκε η Εισαγγελία διατάχτηκε προκαταρκτική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας, έγινε άρση του απορρήτου.

Οι αρχές εντόπισαν τη γυναίκα, έκαναν έρευνα στο σπίτι της, κατάσχεσαν το κινητό της τηλέφωνο και εντόπισαν τις ίδιες φωτογραφίες που είχε στην παλιά της συσκευή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατηγορούμενη ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε για τις φωτογραφίες, τις οποίες ίσως τραβούσε η μεγαλύτερη κόρη της, όταν έπαιζαν με την 7χρονη. Εκτιμά δε ότι οι φωτογραφίες μεταφέρθηκαν και στη νέα της συσκευή μέσω cloud με την ενεργοποίησή της.