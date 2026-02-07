Σε μία είδηση που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία του Βόλου, μία 38χρονη μητέρα τριών παιδιών κατηγορείται ότι εμπλέκεται σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με θύμα την 7χρονη κόρη της, ενώ η υπόθεση φέρεται να ξεκίνησε μετά την απώλεια του κινητού τηλεφώνου της.

Το κινητό βρέθηκε από πολίτη κατά τη διάρκεια των γιορτών. Εκείνος διαπιστώνοντας ότι η συσκευή δεν ήταν κλειδωμένη, άρχισε να κοιτάζει στο εσωτερικό του και με αυτό τον τρόπο εντόπισε 9 φωτογραφίες της ανήλικης σε γυμνές στάσεις.

Αμέσως παρέδωσε τη συσκευή στην αστυνομία, η οποία ενημέρωσε την Εισαγγελία Βόλου.

Από την προκαταρκτική έρευνα προέκυψαν ενοχοποιητικά στοιχεία για τη μητέρα, η οποία είναι 38 ετών. Η έρευνα περιλάμβανε άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026 οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι της.

Κατασχέθηκε η νέα της τηλεφωνική συσκευή, στην οποία εντοπίστηκαν οι ίδιες φωτογραφίες που υπήρχαν στο χαμένο κινητό, γεγονός που επιβεβαίωσε την ύπαρξη και αποθήκευση του υλικού.

Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε χθες στα Δικαστήρια, όπου η εισαγγελέας άσκησε δίωξη για παιδική πορνογραφία και την παρέπεμψε στον ανακριτή. Η ίδια ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 38χρονη υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε για την ύπαρξη των φωτογραφιών και ισχυρίζεται πως πιθανότατα τραβήχτηκαν από τη μεγαλύτερη κόρη της ενώ τα παιδιά έπαιζαν, ενώ η μεταφορά τους στη νέα συσκευή έγινε αυτόματα μέσω συγχρονισμού cloud.