Εκαναν την ζωή “κόλαση” σε έναν 19χρονο τα μέλη μιας συμμορίας νεαρών, στον Βόλο . Εφτασαν να σημείο να βγάλουν και όπλο για να του αρπάξουν χρήματα.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι τρεις από τους πέντε νεαρούς «συμμορίτες» που κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για τον εκβιασμό ενός 19χρονου και σε βάρος τους έχει ασκηθεί σωρεία διώξεων, κακουργηματικού και πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Οι τρεις εκ των πέντε κατηγορουμένων κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα. Ο τέταρτος κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να έχει συμμετάσχει μόνο σε μία μεταφορά χρημάτων χωρίς να είναι παρών στις κακουργηματικές πράξεις ενώ ο πέμπτος, συμμετέχει μόνο σε μία πράξη πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως, όλοι οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται πως επρόκειτο για παρεξήγηση, στα πλαίσια μίας αντιζηλίας μεταξύ ενός από την παρέα τους και του 19χρονου θύματος, με αφορμή μία κοπέλα. Μάλιστα, φέρεται να αρνήθηκαν πως έγινε χρήση όπλου σε οποιαδήποτε στιγμή και ισχυρίστηκαν ότι ποτέ δεν υπήρξε εκβιασμός, παρά μόνον «αντιγκλίσεις».

Η καταγγελία του 19χρονου και το κατηγορητήριο

Το θύμα κατήγγειλε ότι από το Πάσχα του 2025 δεχόταν συστηματικά πιέσεις και απειλές από την ομάδα, η οποία πουλούσε «προστασία». Όπως ανέφερε, του έλεγαν ότι δήθεν κινδύνευε και πως έπρεπε να τους πληρώνει για να τον «φυλάξουν». Με τον τρόπο αυτό φέρονται να απέσπασαν περίπου 7.500 ευρώ, ενώ στη συνέχεια ζητούσαν άλλα 5.000.

Στη δικογραφία περιγράφεται ότι οι κατηγορούμενοι τον προσέγγιζαν διαρκώς, τον εξανάγκαζαν να τους συναντά και τρεις φορές τον μετέφεραν με την βία με αυτοκίνητο σε απομονωμένα σημεία. Σε μία από αυτές τις διαδρομές, ένας από τους φερόμενους δράστες τον χτύπησε στο πρόσωπο με όπλο και του έδειξε σφαίρες, απειλώντας ότι «με αυτές θα τον καθάριζε». Η οικογένεια του νεαρού φέρεται να προσπαθούσε να παρέμβει τηλεφωνικά, ενώ ο ίδιος είχε φτάσει στο σημείο να πάρει χρήματα από το ταμείο του καταστήματος του πατέρα του για να ανταποκριθεί στα ποσά που του ζητούσαν.

Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να έπαιξε το γεγονός ότι οι γονείς τον εντόπισαν χτυπημένο, οπότε και αποφάσισαν πως η υπόθεση έπρεπε επιτέλους να καταγγελθεί.

Η καταγγελία έγινε στις 4 Δεκεμβρίου και την επόμενη υπήρξε προσπάθεια της αστυνομίας να οργανώσει επιχείρηση για να συλληφθούν οι εμπλεκόμενοι σε προκαθορισμένο ραντεβού όπου θα δίνονταν χρήματα. Ωστόσο, οι φερόμενοι δράστες φαίνεται πως αντελήφθησαν την παγίδα και δεν εμφανίστηκαν. Το πρωί της επόμενης ημέρας ακολούθησαν ταυτόχρονες επιχειρήσεις στα σπίτια των υπόπτων, όπου και συνελήφθησαν οι πέντε, ενώ ένας ακόμη αναζητείται.

Οι πέντε συλληφθέντες, ανάμεσά τους Έλληνες και Αλβανοί, αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο. Οι πράξεις που τους αποδίδονται κατά περίπτωση είναι:

εκβίαση κακουργηματικού χαρακτήρα από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, εκβίαση σε απόπειρα, παράνομη κατακράτηση κατ’ εξακολούθηση, ληστεία, παράνομη βία, απειλή με συνεχή πρόκληση τρόμου, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία, υπεξαίρεση, απλή και άμεση συνέργεια στις παραπάνω πράξεις, καθώς και σύσταση συμμορίας, που αποδίδεται σε όλους.

Πηγή: gegonota.news.