Δύο άγνωστοι ξυλοκόπησαν τον εκδότη της εφημερίδας «Μαγνησία» και ιδιοκτήτη του ομίλου, Αρχιμήδη Καρεκλίδη, το βράδυ της Πέμπτης, έξω από το σπίτι του στον Βόλο.

Σύμφωνα με το magnesianews, οι δράστες αιφνιδίασαν τον εκδότη, που μόλις είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του έξω από το σπίτι κι έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους, φορώντας κουκούλες τον έσπρωξαν, τον έριξαν κάτω και του κατάφεραν πολλαπλά χτυπήματα με γροθιές στο πρόσωπο και το κεφάλι. Ακολούθως, τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Μιλώντας στο Ράδιο ΕΝΑ 102,5 είπε ότι «δεν πρόκειται να υποκύψω, συνεχίζω ακάθεκτος» τονίζοντας παράλληλα ότι το χτύπημα που δέχτηκε αφορά στη δημοσιογραφία, τη δημοκρατία αλλά και στον δημοσιογραφικό κόσμο στο σύνολό του.



«Είχαν πρόθεση να στείλουν ένα μήνυμα και να με τρομοκρατήσουν, να με τραμπουκίσουν και να με εκφοβίσουν, κάτι το οποίο δεν μπορεί να επιτευχθεί με τέτοιου είδους ενέργειες. Από την διαδρομή μου και από την πρώτη μου επαφή με τη δημοσιογραφία είχα βάλει στόχο να γράφω χωρίς να φοβάμαι. Παρά το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε υποστεί μία άνευ προηγουμένου δίωξη σε πολλαπλά επίπεδα, οικονομική εξόντωση μέσω του αποκλεισμού της εφημερίδας «ΜΑΓΝΗΣΙΑ» από τις δημοσιεύσεις που δικαιούμασταν νόμιμα, μέσω της δυσφήμισης που υποστήκαμε με πάρα πολλούς τρόπους, μέσω του εκφοβισμού πελατών μας προκειμένου να μην διαφημίζονται στα δικά μας μέσα, μέσω πολλών άλλων παρασκηνιακών ενεργειών που έχουν γίνει τα τελευταία δέκα χρόνια, προσπάθησαν να μας εξοντώσουν με κάθε δυνατό τρόπο, χωρίς να το πετύχουν».

»Πλέον έχουν περάσει σε ένα άλλο επίπεδο, θεωρούν ότι με τη βία θα μας καταβάλουν προκειμένου να μην αποκαλύπτουμε ζητήματα που ενοχλούν και εκθέτουν ακόμη και σε ποινικές ευθύνες πρόσωπα που ασκούν εξουσία.

Δεν πρόκειται να υποκύψουμε και θα συνεχίσουμε ακάθεκτοι να κάνουμε αυτό που έχουμε μάθει να κάνουμε αυτό που έχουμε μάθει εδώ και τόσα χρόνια. Δεν θα πρέπει να έχουν την ψευδαίσθηση ότι με τέτοιου είδους “χάδια” μπορούν με φοβίσουν», είπε χαρακτηριστικά ο Αρχιμήδης Καρεκλίδης.



Την ίδια στιγμή επεσήμανε ότι το πεδίο για το «ξεκαθάρισμα» των όποιων διαφορών παραμένει για τον ίδιο η Δικαιοσύνη και ο δημόσιος λόγος. « Αντέχω κάθε είδους χτύπημα, ακόμη και αυτού του είδους τα χτυπήματα. Ας χτυπήσουν όσο θέλουν, να έχουν υπόψη τους όμως ότι θα δοθεί απάντηση και θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο προκειμένου όχι απλώς να βρεθούν οι δράστες, αλλά να αποκαλυφθούν οι ηθικοί αυτουργοί», τόνισε.



Αναφέρθηκε όμως και σε συγκεκριμένες δηλώσεις στο πρόσφατο παρελθόν που κινητοποιούσαν τους Βολιώτες σε βία κατά του προσώπου του: «Υπάρχουν συγκεκριμένες δηλώσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς από δημόσια πρόσωπα, τα οποία υποκίνησαν βία σε βάρος μου και σε βάρος και άλλων συναδέλφων και νομίζω ότι σε αυτή τη συγκυρία και η Ελληνική Αστυνομία και η Ελληνική Δικαιοσύνη να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους, γιατί στην περίπτωση μιας απειλής που δέχτηκα δημόσια από τον δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο, καλώντας τους πολίτες να προπηλακίσουν εμένα και την Κατερίνα Τασοπούλου, η μήνυση που υποβλήθηκε και η δικογραφία χρειάστηκε δύο χρόνια για να ολοκληρωθεί και να ασκηθεί ποινική δίωξη, για κάτι το οποίο ήταν δημόσιο, προφανές και ξεκάθαρο και δεν χρειαζόταν καμία περαιτέρω τεκμηρίωση για αυτού του είδους τα αδικήματα. Λοιπόν, η Δικαιοσύνη έκανε δύο ολόκληρα χρόνια να ολοκληρώσει την έρευνά της. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας», υποστήριξε και κάλεσε τις αρχές να διερευνήσουν γρήγορα και σε βάθος την υπόθεση.