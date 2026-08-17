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Νέα ένταση σημειώθηκε στα Βορίζια, καθώς η αντιπαράθεση ανάμεσα στις οικογένειες Καργάκη και Φραγκιαδάκη δεν παύει να απασχολεί την επικαιρότητα. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρέθηκαν δύο γυναίκες από τις δύο οικογένειες, οι οποίες οδηγήθηκαν στις Αρχές έπειτα από εκατέρωθεν μηνύσεις, όπως αναφέρει το NeaKriti.

Αναζωπύρωση της έντασης στα Βορίζια

Ειδικότερα, μία γυναίκα από την οικογένεια Φραγκιαδάκη υπέβαλε μήνυση σε βάρος της μητέρας του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε απειλές.

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Μετά τη μήνυση, η μητέρα του Φανούρη Καργάκη συνελήφθη στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας. Ωστόσο, η υπόθεση δεν σταμάτησε εκεί.

Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη προχώρησε με τη σειρά της σε μήνυση σε βάρος της γυναίκας από την οικογένεια Φραγκιαδάκη. Ακολούθησε και η σύλληψη της δεύτερης γυναίκας. Στη συνέχεια, πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες και οι δύο γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες.