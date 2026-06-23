Συνολικά, εξετάστηκαν 124 κάλυκες, οκτώ βολίδες, πέντε θραύσματα, ένα πυρήνας βολίδας, ένα σκάγι και δύο μεταλλικά ρινίσματα. Οι κάλυκες προέρχονται από πέντε όπλα τύπου 9mm, τέσσερα πολεμικά τύπου Καλάσνικοφ, ένα περίστροφο 38αρι σπέσιαλ, ένα όπλο 380 Auto, ένα όπλο 7.65 και ένα λειόκαννο/καραμπίνα. Για τους κάλυκες των 9 mm αναφέρεται ότι, από τη μορφολογία των ιχνών, έχουν πυροδοτηθεί από πιστόλια τύπου Glock ή παρόμοιου τύπου. Στην έκθεση γίνεται λόγος για 76 κάλυκες καλάσνικοφ συνολικά. Οι κάλυκες αυτοί έχουν διαχωριστεί σε ομάδες ως κάλυκες που έχουν πυροδοτηθεί από τον ίδιο τύπο όπλου. Γι’ αυτό και οι ειδικοί κάνουν λόγο για τέσσερα διαφορετικά όπλα από τα οποία πυροδοτήθηκαν οι 76 συνολικά κάλυκες. Ειδικότερα πυροδοτήθηκαν ανά όπλο: 16 κάλυκες, 21 κάλυκες, 27 κάλυκες, 12 κάλυκες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η βολίδα που αφαιρέθηκε από την σορό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη (ΠΒ-7) δεν κατέστη δυνατό να συνδεθεί με κάποιο απ’ αυτά τα τέσσερα συγκεκριμένα καλάσνικοφ. Εξίσου ενδιαφέρον, όμως είναι ότι οι πραγματογνώμονες αποφάνθηκαν ότι στο αγροτικό του 39χρονου βρέθηκε θραύσμα από άλλη βολίδα, επίσης 7.62χ39 καλάσνικοφ. Η διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών αναφέρει ότι δεν ταυτίζονται τα ίχνη. Συνεπώς οι δύο αυτές βολίδες δεν βγήκαν από την ίδια κάννη. Άρα, επιβεβαιώνεται ότι κατά του Φανούρη Καργάκη χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον δύο διαφορετικά όπλα τύπου καλάσνικοφ, κατά τις ίδιες πηγές. Η έκθεση, πιστοποιεί, ότι η φονική βολίδα και το συγκεκριμένο θραύσμα που βρέθηκε στο όχημα προέρχονται από διαφορετικά όπλα. Δεν μπορεί, ωστόσο, να απαντήσει ποιο από τα τέσσερα καλάσνικοφ έριξε τη φονική βολίδα.

Τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα χρησιμοποιήθηκαν στο ένοπλο επεισόδιο στα Βορίζια του Ηρακλείου Κρήτης, όπου είχε σαν αποτέλεσμα ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη να αφήσουν την τελευταία τους πνοή. Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα της επίσημης έκθεσης εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης που δημοσιεύει το cretalive.gr . Σύμφωνα με την έκθεση των εργαστηρίων της ΕΛΑΣ, εξετάστηκαν 124 κάλυκες που περισυνελέγησαν από διάφορα σημεία και από αυτούς διαπιστώθηκε πως χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα. Άξιο αναφοράς είναι ότι κάποιοι κάλυκες από τον τόπο της αιματοχυσίας πυροδοτήθηκαν από το ίδιο 9άρι που είχε εμπλοκή σε δύο παλαιότερα ένοπλα περιστατικά στο Τυμπάκι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Βορίζια: Αποκαλυπτική η βαλλιστική για το μακελειό – 124 κάλυκες, 13 όπλα και το «ένοχο» 9άρι που συνδέει τρεις υποθέσεις

Τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα χρησιμοποιήθηκαν στο ένοπλο επεισόδιο στα Βορίζια του Ηρακλείου Κρήτης, όπου είχε σαν αποτέλεσμα ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη να αφήσουν την τελευταία τους πνοή.



Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα της επίσημης έκθεσης εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης που δημοσιεύει το cretalive.gr. Σύμφωνα με την έκθεση των εργαστηρίων της ΕΛΑΣ, εξετάστηκαν 124 κάλυκες που περισυνελέγησαν από διάφορα σημεία και από αυτούς διαπιστώθηκε πως χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα.



Άξιο αναφοράς είναι ότι κάποιοι κάλυκες από τον τόπο της αιματοχυσίας πυροδοτήθηκαν από το ίδιο 9άρι που είχε εμπλοκή σε δύο παλαιότερα ένοπλα περιστατικά στο Τυμπάκι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.



Τέσσερα καλάσνικοφ, τουλάχιστον δύο πυροβόλησαν τον Φανούρη Καργάκη

Συνολικά, εξετάστηκαν 124 κάλυκες, οκτώ βολίδες, πέντε θραύσματα, ένα πυρήνας βολίδας, ένα σκάγι και δύο μεταλλικά ρινίσματα. Οι κάλυκες προέρχονται από πέντε όπλα τύπου 9mm, τέσσερα πολεμικά τύπου Καλάσνικοφ, ένα περίστροφο 38αρι σπέσιαλ, ένα όπλο 380 Auto, ένα όπλο 7.65 και ένα λειόκαννο/καραμπίνα. Για τους κάλυκες των 9 mm αναφέρεται ότι, από τη μορφολογία των ιχνών, έχουν πυροδοτηθεί από πιστόλια τύπου Glock ή παρόμοιου τύπου.



Στην έκθεση γίνεται λόγος για 76 κάλυκες καλάσνικοφ συνολικά. Οι κάλυκες αυτοί έχουν διαχωριστεί σε ομάδες ως κάλυκες που έχουν πυροδοτηθεί από τον ίδιο τύπο όπλου. Γι' αυτό και οι ειδικοί κάνουν λόγο για τέσσερα διαφορετικά όπλα από τα οποία πυροδοτήθηκαν οι 76 συνολικά κάλυκες. Ειδικότερα πυροδοτήθηκαν ανά όπλο: 16 κάλυκες, 21 κάλυκες, 27 κάλυκες, 12 κάλυκες.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η βολίδα που αφαιρέθηκε από την σορό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη (ΠΒ-7) δεν κατέστη δυνατό να συνδεθεί με κάποιο απ' αυτά τα τέσσερα συγκεκριμένα καλάσνικοφ. Εξίσου ενδιαφέρον, όμως είναι ότι οι πραγματογνώμονες αποφάνθηκαν ότι στο αγροτικό του 39χρονου βρέθηκε θραύσμα από άλλη βολίδα, επίσης 7.62χ39 καλάσνικοφ. Η διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών αναφέρει ότι δεν ταυτίζονται τα ίχνη. Συνεπώς οι δύο αυτές βολίδες δεν βγήκαν από την ίδια κάννη. Άρα, επιβεβαιώνεται ότι κατά του Φανούρη Καργάκη χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον δύο διαφορετικά όπλα τύπου καλάσνικοφ, κατά τις ίδιες πηγές.



Η έκθεση, πιστοποιεί, ότι η φονική βολίδα και το συγκεκριμένο θραύσμα που βρέθηκε στο όχημα προέρχονται από διαφορετικά όπλα. Δεν μπορεί, ωστόσο, να απαντήσει ποιο από τα τέσσερα καλάσνικοφ έριξε τη φονική βολίδα.