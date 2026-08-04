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Αποφυλακίστηκαν τα τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη που είχαν κπροφυλακιστεί για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια. Πρόκειται για τον γαμπρό, τον ανιψιό και τον αδερφό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη

Σύμφωνα με το cretalive.gr, οι τρεις τους ήταν προφυλακισμένοι για υπόθεση ζωοκλοπών στο Ρέθυμνο, ενώ για την υπόθεση των Βοριζίων είχαν κληθεί πρόσφατα να απολογηθούν για την υπόθεση της έκρηξης του αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

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Οι τρεις ήταν ήδη προφυλακισμένοι για την υπόθεση ζωοκλοπών στα Ακόλυτα και γι’ αυτό ως προς την κρίσιμη υπόθεση των Βοριζίων τους είχε αποδοθεί η κατηγορία της ηθικής αυτουργίας καθώς το πρωινό της έκρηξης ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης τους είχε επισκεφθεί στη φυλακή της Ν. Αλικαρνασσού.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης Θεονύμφη Μπέρκη και Γιώργο Φραντζεσκάκη, οι τρεις αποφυλακίστηκαν με διάταξη ανακριτή και οι όροι που τους επιβλήθηκαν είναι: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης κάθε μένα ενώπιον της αρμόδιας αστυνομικής Αρχής και της μη προσέγγισης των φερόμενων παθόντων και των παριστάμενων προς υποστήριξη της κατηγορίας.