Απαντήσεις για την έκρηξη της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που πυροδότησε την αιματηρή σύγκρουση στα Βορίζια, αναζητούν οι αρχές μέσα στις φυλακές Αλικαρνασσού.

Κάτω από άκρα μυστικότητα, μετήχθησαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, που κρατούνται για ζωοκλοπές, καθώς και δύο ακόμη ποινικοί, επίσης τρόφιμοι των φυλακών. Οι πέντε εξετάζονται για στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως στα αίτια της έκρηξης και στη συνέχεια της πολύνεκρης συμπλοκής.

Εξετάσεις και ανακρίσεις υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας



Συνοδεία βαριά οπλισμένων αστυνομικών της ΕΚΑΜ, πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του 39χρονου που έπεσε νεκρός στα Βορίζια οδηγήθηκαν από τις φυλακές Αλικαρνασσού στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Ανάλογη μεταγωγή έγινε και για άλλα δύο πρόσωπα που συνδέονται με το θύμα. Οι τρεις κρατούμενοι, μαζί με δύο συγκρατούμενούς τους, στα κελιά των οποίων είχαν βρεθεί μαχαίρια και δύο κινητά τηλέφωνα, κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας.

Στόχος των αρχών είναι να εντοπιστεί ποιος έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας, ποιος την κατασκεύασε και ποιος την τοποθέτησε στο σπίτι της μίας οικογένειας.

Ψάχνουν στα βουνά για τα όπλα του μακελειού



Μία εβδομάδα μετά το μακελειό στα Βορίζια, οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση εντοπισμού των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στις δύο δολοφονίες.

Άνδρες της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ και άλλων υπηρεσιών «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή, ακόμη και στα βουνά, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον οπλισμό που παραμένει άφαντος. Η ανεύρεσή του θεωρείται κρίσιμη για την ταυτοποίηση των δραστών που πυροβόλησαν.

Κλίμα φόβου

Στο χωριό επικρατεί βαρύ κλίμα και πεπλο σιωπής. Οι κάτοικοι αποφεύγουν τις κοινωνικές συναναστροφές και σπάνια κυκλοφορούν έξω από τα σπίτια τους.

Μια βδομάδα μετά το μακελειό, το κλίμα στα Βορίδια εξακολουθεί να είναι βαρύ. Φόβος και ανησυχία επικρατεί για την επόμενη μέρα, κυρίως για το πώς θα διαχειριστεί η τοπική κοινωνία την όλη κατάσταση.

Η αστυνομική παρουσία παραμένει έντονη. Κάθε άτομο που εισέρχεται ή εξέρχεται, είτε πεζό είτε με όχημα, ελέγχεται εξονυχιστικά, ενώ καταγράφονται όλες οι διελεύσεις από τα μπλόκα και στις δύο εισόδους του χωριού. Παρά τους αυστηρούς ελέγχους, το κλίμα είναι πιο ήρεμο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Δεν παρατηρείται ένταση, ούτε αυξημένη κινητικότητα κατοίκων στους δρόμους, γεγονός που συμβάλλει σε μια εικόνα σχετικής ομαλότητας.

Αύριο, Δευτέρα (9/11) αναμένεται να επαναλειτουργήσουν το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο της περιοχής, σηματοδοτώντας την προσπάθεια για επιστροφή στην κανονικότητα. Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, αναμένεται η άφιξη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών που θα παραμείνουν στο χωριό τουλάχιστον για 15 ημέρες. Στόχος τους είναι να στηρίξουν τη σχολική κοινότητα και να συμβάλουν στην ομαλή επανένταξη των παιδιών και των εκπαιδευτικών στην καθημερινότητά τους.

Ένα ζήτημα ακόμα που απασχολεί το χωριό, αλλά και τις αρχές είναι και τα πρώτα μνημόσυνα για τις εννέα ημέρες από τους δυο θανάτους. Σε ποιες συνθήκες και που θα τελεστούν; Είναι και αυτό ένα κρίσιμο στοιχείο που βαραίνει το κλίμα στα Βορίζια.