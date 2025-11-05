Στη σύλληψη ενός άνδρα, συγγενούς του 39χρονου, που έπεσε νεκρός στη συμπλοκή του Σαββάτου, στα Βορίζια, προχώρησαν οι αστυνομικοί και σχηματίζουν δικογραφία σε βάρος του για παράβαση τού νόμου περί όπλων σε πρώτο χρόνο, ενώ εξετάζουν και εάν συμμετείχε στο περιστατικό με τους 2 νεκρούς.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι κοντά στο χωριό, σε χώρο ιδιοκτησίας του και σε μία μικρή σπηλιά, η είσοδος της οποίας ήταν καλυμμένη με πέτρες, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ εντόπισαν ένα κυνηγετικό όπλο και φυσίγγια κυνηγετικού και πυροβόλου όπλου των εννέα χιλιοστών, χωρίς σε αυτό το στάδιο της έρευνας να μπορούν πουν εάν το όπλο χρησιμοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο κέντρο του χωριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί έχουν καταλήξει ότι χρησιμοποιήθηκαν 4 τύποι όπλων: πιστόλια των εννέα χιλιοστών, πολεμικό όπλο τύπου καλάσνικοφ, κυνηγετικό όπλο και 22άρι πιστόλι, χωρίς μέχρι αυτήν την ώρα να γνωρίζουν πόσα όπλα από κάθε τύπο χρησιμοποιήθηκαν.

Τα δεδομένα, που έχουν στη διάθεσή τους, δείχνουν ότι τόσο ο 39χρονος που έπεσε νεκρός όσο και τα τέσσερα αδέλφια που έχουν συλληφθεί χρησιμοποίησαν πιστόλια.

Περισσότερα στοιχεία θα έχουν, όταν θα ολοκληρωθεί η βαλλιστική εξέταση.