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Δικαιούχοι της παροχής είναι οι πολίτες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% που επιθυμούν να αποκτήσουν συσκευές με εξειδικευμένες λειτουργίες.

Η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει τον Νοέμβριο του 2026, διευκολύνοντας την ψηφιακή πρόσβαση των ωφελούμενων.

Η επιβεβαίωση των στοιχείων των αιτούντων θα πραγματοποιείται αυτόματα μέσω της διασύνδεσης με τα ηλεκτρονικά μητρώα του Δημοσίου.

Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι υποχρεούνται να διαθέτουν συσκευές που υποστηρίζουν λειτουργίες όπως φωνητική ανάγνωση, ενισχυμένη απόδοση ήχου και ειδικά συστήματα ειδοποιήσεων.

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Προ των πυλών είναι το νέο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία, το οποίο αφορά την αγορά smartphone και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το επόμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος παρέχεται voucher αξίας 70 ευρώ για την αγορά κινητού τηλεφώνου με ειδικές τεχνολογικές προδιαγραφές με στόχο μεγαλύτερη προσβασιμότητα στις ψηφιακές υπηρεσίες.

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Πότε ξεκινάει το πρόγραμμα

Όπως όλα δείχνουν, το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο, με επικρατέστερο μήνα το Νοέμβριο του 2026, όπου και θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται βάσει υπουργικής απόφασης που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ τον περασμένο Φεβρουάριο και αποτελεί μέρος των πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην ενίσχυση της προσβασιμότητας και στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρία.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος

Οι πολίτες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους για την απόκτηση του voucher, το οποίο θα μπορούν να εξαργυρώσουν για την αγορά smartphone. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν απευθείας χρήση του voucher στο ταμείο, το ποσό του οποίου θα αφαιρείται κατευθείαν κατά τη στιγμή της αγοράς.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του μέτρου, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι υποχρεούνται να διαθέτουν τουλάχιστον ένα smartphone με μέγιστη λιανική τιμή 70 ευρώ, το οποίο θα ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές προσβασιμότητας.

Οι δυνατότητες των κινητών συσκευών

Η επιχορήγηση καλύπτει την προμήθεια smartphone που πληρούν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να υποστηρίζουν σύγχρονες λειτουργίες επικοινωνίας και εργαλεία προσβασιμότητας. Οι συσκευές θα διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων παρόχων κινητής τηλεφωνίας και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πιο συγκεκριμένα, τα smartphone θα έχουν μερικές από τις παρακάτω λειτουργίες:

Δυνατότητα φωνητικής ανάγνωσης του περιεχομένου της οθόνης για χρήστες με προβλήματα όρασης

Ενισχυμένη απόδοση ήχου, με ένταση έως και 50 dB, για την καλύτερη εξυπηρέτηση ατόμων με προβλήματα ακοής

Μεγάλα, ευανάγνωστα και εύχρηστα πλήκτρα για ευκολότερο χειρισμό

Σύστημα ειδοποιήσεων που αξιοποιεί φωτεινές ενδείξεις ή δόνηση, ώστε οι ειδοποιήσεις να γίνονται άμεσα αντιληπτές

Το πρόγραμμα θα «τρέξει» ψηφιακά, διευκολύνοντας τους δικαιούχους. Ηεπιβεβαίωση των στοιχείων και ο έλεγχος της επιλεξιμότητας των αιτούντων θα πραγματοποιούνται αυτόματα, μέσω της διασύνδεσης με τα υφιστάμενα ηλεκτρονικά μητρώα του Δημοσίου. Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται στο ελάχιστο οι καθυστερήσεις, καταργείται η ανάγκη αναμονής σε ουρές και δεν απαιτείται η υποβολή έντυπων δικαιολογητικών.