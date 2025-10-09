Στόχος εμπρηστών έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης, 9 Οκτωβρίου, μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων τα ξημερώματα στη λεωφόρο Καρέα στον Βύρωνα.
Ειδικότερα, λίγο μετά τις 5 το πρωί εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα της αντιπροσωπείας προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε 2 από αυτά. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
Στη συνέχεια κατά την έρευνα που έγινε για τα αίτια της πυρκαγιάς εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, σπίρτα και πλαστικό μπουκάλι που περιείχε εύφλεκτο υγρό.
Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ