Στόχος εμπρηστών έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης, 9 Οκτωβρίου, μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων τα ξημερώματα στη λεωφόρο Καρέα στον Βύρωνα.

Ειδικότερα, λίγο μετά τις 5 το πρωί εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα της αντιπροσωπείας προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε 2 από αυτά. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε δυο σταθμευμένα ΕΙΧ οχήματα στον δήμο Βύρωνα #Αττική.

Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 9, 2025

Στη συνέχεια κατά την έρευνα που έγινε για τα αίτια της πυρκαγιάς εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, σπίρτα και πλαστικό μπουκάλι που περιείχε εύφλεκτο υγρό.

Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια.

