Ξυλοδαρμό 11χρονου σε σχολείο της Θεσσαλονίκης από συμμαθητές του καταγγέλλουν οι γονείς του, κατηγορώντας τη διεύθυνση πως παραμένει άπραγη απέναντι στα περιστατικά βίας.

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, το επεισόδιο σημειώθηκε σε σχολείο, στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 10 το πρωί, κατά την διάρκεια του διαλείμματος, όταν ο 11χρονος βρισκόταν στο προαύλιο χώρο. Εκείνη την ώρα. ο 11χρονος μαθητής δέχθηκε επίθεση από δύο ανήλικους μαθητές του, οι οποίοι τον τραυμάτισαν ελαφρά.

Ο μαθητής υπέστη μώλωπες στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι γονείς του μαθητή καταγγέλλουν ότι εδώ και δύο περίπου χρόνια ομάδα ανηλίκων προβαίνει σε βίαιες πράξεις σε βάρος συμμαθητών τους με την διεύθυνση του σχολείου να παραμένει άπραγη.

Η περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.