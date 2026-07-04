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Σοκ προκάλεσε το πρωί του Σαββάτου (4/7) η εύρεση νεκρού άνδρα στην περιοχή του Υμηττού, όταν περαστικοί εντόπισαν τη σορό του να κρέμεται από δέντρο στον προαύλιο χώρο εκκλησίας. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές και στο σημείο έφτασε ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Η περιοχή αποκλείστηκε γρήγορα από αστυνομικούς, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη έρευνα και να συλλεχθούν όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άνδρας παραμένουν υπό διερεύνηση.

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητάς του, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σενάριο της αυτοχειρίας φαίνεται να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, καθώς φέρεται να βρέθηκε σημείωμα στο σημείο.

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση που θα δώσει πιο σαφείς απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου και τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού που έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.