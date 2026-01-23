Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της πολύκροτης υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης και μαστροπείας 12χρονης, στον Κολωνό, η οποία αποκαλύφθηκε το 2022 και εκδικάστηκε πρωτοδίκως από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών.

Η υπόθεση αφορά περιστατικά που καταγγέλθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2022 και οδήγησαν στον σχηματισμό δύο ξεχωριστών δικογραφιών, στις οποίες περιλαμβάνονταν συνολικά 43 κατηγορούμενοι. Κατά την πρωτόδικη διαδικασία, το 2024, κρίθηκαν ένοχοι 20 κατηγορούμενοι από την πρώτη δικογραφία και 11 από τη δεύτερη.

Οι εφέσεις και οι πρωτόδικες καταδίκες

Στο Εφετείο παραπέμφθηκαν, μεταξύ άλλων, οι βασικοί κατηγορούμενοι για πράξεις που αφορούν βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, μαστροπεία, πορνογραφία ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου και συναφή αδικήματα. Για έναν εκ των βασικών κατηγορουμένων είχε επιβληθεί πρωτοδίκως ποινή ισόβιας κάθειρξης, καθώς και επιμέρους ποινές για επιπλέον αδικήματα, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών. Για άλλον κατηγορούμενο είχαν επιβληθεί πολυετείς καθείρξεις για πράξεις μαστροπείας και πορνογραφίας ανηλίκου.

Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι καταδικασθέντες ως «πελάτες» αφέθηκαν ελεύθεροι με αναστολή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Την έφεση άσκησε ο βασικός κατηγορούμενος, ο οποίος πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη. Εφέσεις έχουν καταθέσει και οι υπόλοιποι καταδικασθέντες της υπόθεσης.

Παράλληλα, στο εφετείο θα εξεταστεί εκ νέου και η υπόθεση μητέρας της ανήλικης, μετά από άσκηση έφεσης της Εισαγγελίας κατά της αθωωτικής απόφασης που είχε εκδοθεί πρωτοδίκως για την κατηγορία της διακεκριμένης μαστροπείας. Η συγκεκριμένη υπόθεση είχε κριθεί με οριακή πλειοψηφία των ενόρκων, ενώ είχε υπάρξει καταδίκη μόνο για διαφορετικό αδίκημα.

Η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό αναμένεται να επανεξετάσει το σύνολο των στοιχείων και των κατηγοριών που είχαν τεθεί κατά την πρωτόδικη διαδικασία.

Κεκλεισμένων των θυρών η διαδικασία

Όπως και στον πρώτο βαθμό, λόγω της εμπλοκής ανήλικου θύματος, η δίκη είχε διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών. Το ίδιο θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό να συμβεί και στη δευτεροβάθμια διαδικασία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν θα υποβληθεί αίτημα αναβολής, με τις δικαστικές αρχές να αναμένουν την έναρξη της διαδικασίας εντός της ημέρας.

Έξω από το Εφετείο Αθηνών έχει συγκεντρωθεί κόσμος που εκφράζει τη συμπαράστασή του στην ανήλικη, ενώ στο σημείο υπάρχει αυξημένη αστυνομική παρουσία, για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.