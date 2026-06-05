Στο Μικτό Ορκωτο Εφετείο Αθηνών ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης, που κρίνεται σε δεύτερο βαθμό για τέσσερις υποθέσεις βιασμού ανηλίκων, Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)Στο Μικτό Ορκωτο Εφετείο Αθηνών ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης, που κρίνεται σε δεύτερο βαθμό για τέσσερις υποθέσεις βιασμού ανηλίκων, Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

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Με διαδικαστικά και νομικά ζητήματα ξεκίνησε η δίκη σε δεύτερο βαθμό του Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως σε 12 χρόνια κάθειρξη για δύο βιασμούς ανηλίκων.

Ο ηθοποιός και πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου κάθισε στο εδώλιο του κατηγορουμένου, δηλώνοντας αρχικά άνεργος. Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι, ως φιλόλογος, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές στα Αρχαία και την Ιστορία.

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Στην αίθουσα του δικαστηρίου βρίσκονταν οι τρεις καταγγέλλοντες, σήμερα νεαροί άνδρες, οι οποίοι τον έχουν καταγγείλει για βιασμό όταν ήταν ανήλικοι, και οι οποίοι έδωσαν το «παρών» στη διαδικασία. Αντίθετα, ο τέταρτος καταγγέλλων δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στο δικαστήριο για να καταθέσει.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση απασχόλησε κυρίως η εισαγγελική έφεση που είχε ασκηθεί από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών κατά της πρωτόδικης απόφασης, η οποία είχε καταλήξει κατά πλειοψηφία σε αθώωση του Δημήτρη Λιγνάδη για μία κατηγορία βιασμού ανηλίκου, καθώς και στο σκέλος που αφορά το ύψος της ποινής που του επιβλήθηκε.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του κατηγορουμένου ζήτησαν να απορριφθεί η εισαγγελική έφεση ως αβάσιμη. Από την πλευρά της, η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε να γίνει εν μέρει δεκτή η έφεση, ως προς το σκέλος της επιβληθείσας ποινής, ενώ εισηγήθηκε να απορριφθεί το μέρος που αφορά την απαλλακτική πρωτόδικη κρίση για τον βιασμό του 17χρονου Α.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του στην επόμενη συνεδρίαση, η οποία έχει οριστεί για τις 17 Ιουνίου.